Скільки цілей вдалося збити, розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО

У ніч на 20 серпня (з 18:00 19 серпня) Росія атакувала Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М", С-400 із Курської, Ростовської, Брянської областей, 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/"Іскандер-К"/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської областей, 8 крилатими ракетами "Калібр" із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль".

Також летіли 168 ударних БпЛА типу Shahed (майже половина із них – реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, окупований Донецьк та Гвардійське у Криму.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено на півночі, півдні, сході та в центрі країни:

31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К"/Х-59,

8 крилатих ракет Калібр,

2 баражуючі боєприпаси "Бандероль",

145 БпЛА.

Зафіксовано влучання на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія масовано била по Києву та області. У столиці уже відомо про 12 жертв та понад 30 поранених.

Також на Одещині росіяни атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру.