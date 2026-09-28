Польша предложила производить Patriot на своей территории: что известно

Польша предложила разместить на своей территории производство американских ракет Patriot, если Украине будет разрешено изготавливать их по американской лицензии. Параллельно Варшава ведет переговоры с США о создании новой постоянной военной базы, рассчитанной примерно на 5 тысяч американских военнослужащих и их семьи.

Польша хочет получить возможность не только обслуживать американские системы Patriot, но и принять участие в их производстве. Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, комментируя сообщение о решении США передать Украине лицензии на производство ракет Patriot.

По ее словам, Варшава уже предложила альтернативную площадку для такого производства. Речь идет о территории Польши, которую польские власти считают безопасной для развертывания соответствующего предприятия.

Украина ведет переговоры с США о получении лицензии на производство ракет для Patriot. По последним данным, речь идет о PAC-2 и о более новых PAC-3. 24 Канал уже писал о переговорах Украины и США относительно лицензии на производство обоих типов ракет, а также о том, что запуск собственного производства может занять от одного до полутора лет после получения необходимых разрешений.

Польша предлагает производить Patriot на своей территории

Украина ранее заявляла о заинтересованности в производстве ракет для американского зенитного комплекса Patriot по лицензии США. Польская сторона теперь предлагает разместить такое производство у себя.

"Сейчас мы посмотрим, так ли это будет. Мы предлагали, что если планируется строительство такого завода в Украине, то предлагаем построить его на территории Польши", – сказала Собковяк-Чарнецкая.

По ее словам, это позволило бы использовать польскую территорию в качестве площадки для производства, которая была бы защищена от непосредственного воздействия российско-украинской войны.

Польша при этом подчеркивает, что ее переговоры по производству Patriot являются отдельным процессом. Даже если США согласятся на передачу Украине соответствующей лицензии, Варшава продолжит собственные переговоры по созданию производственных и сервисных мощностей.

Украина получала Patriot от США и Польши

Американские комплексы Patriot играют важную роль в украинской противовоздушной обороне, в частности в борьбе с баллистическими ракетами.

Украина также постепенно расширяет собственные возможности по производству вооружения западного образца.

В случае с "Патриотом" речь идет уже о значительно более сложном уровне сотрудничества, поскольку ракеты для этого комплекса являются высокотехнологичными изделиями, а их производство требует американских технологий, лицензий и соответствующей промышленной базы.

Польша уже вовлечена в производство отдельных элементов Patriot, а ряд европейских государств получает лицензии на изготовление компонентов системы. В материале 24 Канала о европейском производстве Patriot он также отмечал, что Германия уже производит PAC-2 и планирует производство PAC-3.

Украина сейчас отдельно ведет переговоры о лицензиях на PAC-2 и PAC-3. 24 Канал ранее разбирал, почему локализация производства этих ракет является сложным и длительным процессом.

Польша хочет стать частью американского оборонного производства