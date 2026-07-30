Украина предложила Польше дроны в обмен на истребители МиГ-29: польские СМИ

Украинская сторона представила конкретный перечень беспилотников, которые готова предложить в обмен на польские самолеты. Об этом заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила в эфире Radio ZET, сообщает Defence24. По ее словам, решение должен принять министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в течение нескольких недель.

Украина вернулась к переговорам

Переговоры о передаче польских МиГ-29 продолжаются уже не первый месяц. В конце июня польская сторона заявляла о проблемах с реализацией договоренности, однако теперь Киев направил обновленное предложение.

"На столе уже несколько дней лежит конкретный ответ украинской стороны о том, какие дроны она может передать в обмен на МиГи", – сказала Собковяк-Чернецкая.

Сейчас польский Генеральный штаб оценивает предложенные системы. Названия моделей, их характеристики и возможный объем поставок не разглашаются.

Речь идет об обмене, а не о продаже

Варшава рассматривает именно обмен техникой. Польша передаст Украине истребители, а взамен получит украинские беспилотные системы.

"Мы отправляем МиГи, украинская сторона передает дроны. Именно такое предложение сейчас на столе", – кратко пояснила заместитель министра.

Польское Минобороны также не планирует оплачивать ремонт самолетов перед передачей. Если Украина решит модернизировать или восстанавливать машины, это должно происходить по ее инициативе.

На польские МиГ-29 претендует и Болгария

Решение Варшавы должно быть принято быстро, поскольку польскими истребителями также заинтересовалась Болгария.

По словам Собковяк-Чернецкой, София готова приобрести самолеты и сразу же вернуть их в эксплуатацию. Польская сторона должна ответить на болгарское предложение, поэтому рассмотрение украинского варианта не продлится дольше нескольких недель.

Фактически Польша должна выбрать между продажей самолетов Болгарии и обменом с Украиной, который даст ей доступ к беспилотным системам, проверенным в реальной войне.

Зачем Польше украинские дроны

В конце 2025 года польское военное руководство уже объясняло, что возможную передачу MiG-29 связывают с доступом к украинским дронным и ракетным технологиям.

Польша заинтересована в быстром развитии собственных беспилотных возможностей, в частности систем разведки, ударных дронов и средств перехвата воздушных целей. Украина может предложить не только готовые аппараты, но и опыт их серийного производства и боевого применения.

Какие именно дроны вошли в нынешнее предложение Киева, польская сторона не уточняет.

МиГ-29 завершают службу в Польше

Польские МиГ-29 приближаются к завершению своего технического ресурса и не обладают достаточным потенциалом для дальнейшей модернизации. Их задачи постепенно переходят к более современным F-16 и южнокорейским FA-50.

Для Украины эти самолеты остаются ценными. Украинские Воздушные силы располагают подготовленными пилотами, техническим персоналом и инфраструктурой для эксплуатации или ремонта имеющихся МиГ-29.

Обмен позволил бы Варшаве получить необходимые беспилотные технологии, а Украине – пополнить парк истребителей без необходимости осваивать новый тип боевого самолета. Окончательное решение теперь зависит от оценки предложенных Киевом дронов польскими военными.