В Польше создадут центр обслуживания ракет Patriot: за него боролись четыре страны

В Польше появится новый центр технического обслуживания ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. За право разместить этот объект боролись несколько европейских стран, однако окончательный выбор пал на Варшаву.

Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая в социальной сети X.

Как Польша получила право на создание центра?

Магдалена Собковяк-Чарнецкая назвала решение о создании центра обслуживания ракет PAC-3 историческим для страны. По ее словам, за размещение объекта боролись четыре государства: Польша, Германия, Нидерланды и Норвегия.

Польская сторона в течение нескольких месяцев вела переговоры с США, чтобы убедить американских партнеров разместить центр именно на своей территории.

С самого начала мы находились в постоянном контакте с американской стороной. Этот успех не был очевидным. Это результат многомесячных переговоров и упорного труда всей команды,

– рассказала заместитель министра.

Решение также приветствовал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, создание центра стало результатом сотрудничества американского правительства с компанией Lockheed Martin.

Польша является надежным союзником и чрезвычайно важным пунктом на карте мировой безопасности,

– подчеркнул министр.

Он поблагодарил президента Польши, коллег и всех, кто поддерживал реализацию проекта.

Чем будет заниматься новый центр?

Новый объект будет специализироваться на техническом обслуживании, проверках и поддержании боеготовности ракет PAC-3, которые используют страны НАТО.

В то же время производство ракет в центре не предусмотрено. Его основной задачей станет обеспечение надлежащего технического состояния уже имеющихся боеприпасов.

Для Польши этот проект имеет стратегическое значение, ведь Patriot является важной составляющей национальной программы противовоздушной обороны "Висла".

На данный момент страна приобрела восемь батарей Patriot и ракеты PAC-3 MSE. Создание собственного центра может сократить время обслуживания ракет, повысить надежность их поставок и расширить возможности польской оборонной промышленности.

Какова ситуация с ракетами Patriot для Украины?

На фоне этого решения Украина продолжает подчеркивать необходимость увеличения поставок ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина уже почти месяц ждет подписания документа министром обороны США Питом Хегсетом для передачи ракет в комплексы Patriot и NASAMS.