Почему российские "Панцирь-С1" сгорают дотла: последствия ударов украинских дронов

Опубликованные крупным планом фотографии уничтоженных российских зенитных артиллерийско-ракетных комплексов раскрыли технические детали их ликвидации. Попадания украинских беспилотников систематически уничтожают вражескую ПВО малого радиуса действия как в глубоком тылу, так и на оккупированных территориях.

Почему Силы обороны уничтожают вражескую ПВО

В сети появились уникальные снимки последствий поражения двух российских ЗРГК "Панцирь-С1", которые позволяют объективно оценить разрушительную силу украинских БПЛА. Об этом сообщает аналитический портал Defense Express.

Первый комплекс был уничтожен 29 августа 2026 года вблизи временно оккупированной Керчи, где он обеспечивал противовоздушное прикрытие стратегических объектов и Крымского моста. Второй "Панцирь-С1" был уничтожен 30 августа непосредственно на военном аэродроме в городе Ейске Краснодарского края.



Фото: уничтоженный ЗРГК "Панцирь-С1". Источник: Defense Express

Разбор повреждений: от детонации БК до полного сгорания

Анализ фотоматериалов свидетельствует об использовании существенно различных типов беспилотных средств для поражения этих целей. Для атаки на аэродром в Ейске компания Fire Point применила свой дальнобойный БПЛА FP-1, оснащенный мощной боевой частью массой не менее 60 килограммов.

От российского комплекса в Ейске остались лишь обугленные остатки шасси грузовика "КамАЗ" и полностью выгоревшее боевое отделение. Эксперты отмечают, что даже при детонации БЧ FP-1 в нескольких метрах от установки фугасная волна и осколки наносят комплексу критические повреждения, которые делают его восстановление невозможным.

Необратимые повреждения получила и установка под Керчью. В отличие от случая в Ейске, боевой модуль этого "Панциря" остался на платформе, однако в нем образовалось сквозное отверстие прямо в зоне размещения боекомплекта для 30-мм автоматических пушек. Поражение, вероятно, было нанесено более легким БПЛА типа "РУБАКА" с массой БЧ до 15 килограммов или дроном с управлением через спутниковую связь Starlink.



Сквозное отверстие в "Панцире" после атаки украинских дронов. Источник: Defense Express

Системное уничтожение средств обнаружения и прикрытия

Уничтожение комплексов "Панцирь-С1" является частью целенаправленной кампании Сил обороны по выводу из строя средств ПВО и РЛС противника. Как сообщал 24 Канал, подразделения Сил беспилотных систем под командованием Роберта "Мадяра" Бровди за последние недели поразили позицию дивизиона С-400 в Геленджике, ЗРК "Тор", а также РЛС "Небо-У", "36Д6М" и "СТ-68".

Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, ранее украинские силы ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в Брянской области, а также редкие радиолокационные станции "Небо-СВ" и "П-18" в Крыму.

Вывод из строя тактических комплексов "Панцирь-С1" создает бреши в противовоздушном зонтике противника. Это открывает коридоры для дальнейших ударов украинских дальнобойных БПЛА по критической инфраструктуре, военным аэродромам и командным пунктам на территории России и в оккупированном Крыму.