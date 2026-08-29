Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о новой атаке на российские объекты?

В течение 28 августа и в ночь на 29 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ключевым пунктам дислокации вражеской техники. Вооруженные силы успешно уничтожили места хранения и запуска беспилотников, а также средства радиоэлектронной борьбы оккупантов. В целом огневое воздействие было осуществлено на нескольких оперативно важных направлениях.

В частности, в районах Донецка и населенного пункта Гвардейское в оккупированном Крыму защитники разгромили базы хранения, подготовки и запуска российских ударных БПЛА. Кроме того, на территории Крымского полуострова в районе Знаменки подразделения Сил обороны поразили комплекс радиоэлектронной борьбы противника. Еще один пункт управления беспилотниками захватчиков удалось обезвредить в Берестках в Донецкой области.

В то же время украинские военные добились точных результатов и на территории государства-агрессора. Анализ дополнительных данных подтвердил, что 28 августа 2026 года в районе Клинцев Брянской области России был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Напомним, накануне украинские военные нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов в Крыму, Донецкой области и Запорожье. В частности, были поражены радиолокационные станции, средства связи, учебный центр, пункты управления БПЛА и места сосредоточения техники и вооружения. В Генштабе также подтвердили уничтожение российской РЛС "Каста" в Ростовской области в результате предыдущего удара.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, а также уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе. По данным СБУ, в ходе атаки также были повреждены склады боеприпасов и топлива. Удары нанесли украинские дроны дальнего действия, преодолевшие сотни километров до целей.

Под украинские дальнобойные удары также попал российский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области, примерно в 800 километрах от границы с Украиной. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар. Стоит отметить, что завод является одним из крупнейших НПЗ России с мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное и авиационное топливо и, в частности, обеспечивает потребности российской армии.