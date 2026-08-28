Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в течение 27 августа и в ночь на 28 августа украинские военные нанесли точные удары по военным объектам захватчиков. Операции охватили территории в оккупированном Крыму, а также в Донецкой и Запорожской областях. В настоящее время степень нанесенного врагу ущерба уточняется.

Что известно о новых ударах

На оккупированном полуострове Крым под удар попал целый ряд важных целей. В районе Еленовки военные поразили радиолокационную станцию "Небо-СВ", аппаратную РЛС "П-18" и мобильный комплекс средств связи, а вблизи Фрунзе обезвредили радиорелейную станцию "Николаевка".

Кроме того, в Севастополе подтверждено поражение учебного центра подготовки противника.

Также защитники нанесли удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области.

Кроме того, были поражены скопления вооружения и военной техники противника вблизи Красной Горы в Донецкой области.

В то же время в Генштабе подтвердили успешные результаты предыдущих атак. В частности, 24 августа в результате удара в Караичеве Ростовской области России была уничтожена радиолокационная станция "Каста". "Продолжение следует!", – лаконично резюмировали в Генштабе.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Силы обороны нанесли удары по командным пунктам оккупантов в Донецке и объектам в Крыму.

Со своей стороны, президент Зеленский показал другие кадры работы украинских бойцов. Силы обороны Украины нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области, расположенному примерно в 1000 километров от линии фронта, а бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ поразили стратегический ракетоносец Ту-95МС на военном аэродроме в Энгельсе.