Чим Сили оборони випалюють ворожу ППО

У мережі з'явилися унікальні знімки наслідків ураження двох російських ЗРГК "Панцирь-С1", які дозволяють об'єктивно оцінити руйнівну силу українських БпЛА. Про це повідомляє аналітичний портал Defense Express.

Перший комплекс було знищено 29 серпня 2026 року поблизу тимчасово окупованої Керчі, де він здійснював протиповітряне прикриття стратегічних об'єктів та Кримського мосту. Другий "Панцирь-С1" ліквідували 30 серпня безпосередньо на військовому аеродромі в місті Єйськ Краснодарського краю.



Фото: знищеного ЗРГК "Панцирь-С1". Джерело: Defense Express

Розбір пошкоджень: від детонації БК до повного спопеління

Аналіз фотоматеріалів свідчить про використання суттєво різних типів безпілотних засобів для ураження цих цілей. Для атаки на аеродром у Єйську компанія Fire Point застосувала свій далекобійний БпЛА FP-1, який оснащено потужною бойовою частиною масою щонайменше 60 кілограмів.

Від російського комплексу в Єйську залишилися лише обвуглені залишки шасі вантажівки КамАЗ та повністю вигоріле бойове відділення. Експерти зазначають, що навіть при детонації БЧ FP-1 за кілька метрів від установки, фугасна хвиля та уламки завдають комплексу критичних пошкоджень, які унеможливлюють його відновлення.

Зазнала незворотних руйнувань і установка під Керчю. На відміну від випадку в Єйську, бойовий модуль цього "Панциря" залишився на платформі, однак у ньому утворився наскрізний отвір прямо в зоні розміщення боєкомплекту для 30-мм автоматичних гармат. Ураження, ймовірно, було завдане легшим БпЛА типу "РУБАКА" з масою БЧ до 15 кілограмів або дроном із керуванням через супутниковий зв'язок Starlink.



Наскрізний отвір у "Панциря" після роботи українських дронів. Джерело: Defense Express

Системне нищення засобів виявлення та прикриття

Знищення комплексів "Панцирь-С1" є частиною цілеспрямованої кампанії Сил оборони із вибиття засобів ППО та РЛС противника. Як повідомляв 24 Канал, підрозділи Сил безпілотних систем під командуванням Роберта "Мадяра" Бровді за останні тижні уразили позицію дивізіону С-400 у Геленджику, ЗРК "Тор", а також РЛС "Небо-У", "36Д6М" та "СТ-68".

Крім того, за даними Генерального штабу ЗСУ, раніше українські сили ліквідували зенітний ракетний комплекс Бук-М3 у Брянській області, а також рідкісні станції радіолокації Небо-СВ та П-18 у Криму.

Виведення з ладу тактичних комплексів "Панцирь-С1" створює прогалини у протиповітряній парасольці ворога. Це відкриває коридори для подальших ударів українських далекобійних БпЛА по критичній інфраструктурі, військових аеродромах та командних пунктах на території Росії й в окупованому Криму.