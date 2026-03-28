Россия "забила" на спасение корабля "Пурга": спасательные работы не начали даже на третий день

После удара по российскому кораблю "Пурга" спасательные работы не начали даже через несколько дней. Информация о судьбе экипажа остается ограниченной.

Эксперты указывают на серьезные проблемы с реагированием российских служб. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на спутниковые снимки.

Смотрите также Экспорт нефти и газа России невозможен: эксперты разобрали атаку ВСУ на Ленинградскую область

Что известно о состоянии корабля?

После поражения российского патрульного корабля "Пурга" спасательные работы так и не были начаты даже на третьи сутки после инцидента.

По данным издания, речь идет о ледокольный патрульный корабль, который получил поражение во время боевых действий. Несмотря на характер инцидента, который предусматривает возможные потери среди экипажа, поисково-спасательные мероприятия фактически не проводились.

Российский патрульный корабль "Пурга" 27.03.2026 / Фото "Милитарный"

Отсутствие оперативной реакции может свидетельствовать о проблемах в организации спасательных операций. В подобных ситуациях время является критическим фактором, ведь именно первые часы после поражения дают шанс спасти людей.

Также не исключается, что задержка связана с опасностью в районе поражения или нехваткой необходимых ресурсов. В то же время официальная российская сторона не предоставила подробных объяснений относительно причин отсутствия спасательных работ. Информация о количестве пострадавших или возможных потерях экипажа пока остается неизвестной. В условиях войны такие данные часто скрываются или появляются с опозданием.

Корабль "Пурга" 13 февраля 2026 года / Фото "Милитарный"

Подобные случаи могут указывать на системные проблемы в военно-морской инфраструктуре России. В частности, это касается координации действий в кризисных ситуациях и обеспечения безопасности личного состава.

Сейчас ситуация остается неопределенной, а отсутствие спасательных работ вызывает дополнительные вопросы о судьбе экипажа и эффективности реагирования российских служб.

Что известно о корабле "Пурга"?