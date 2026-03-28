Эксперты указывают на серьезные проблемы с реагированием российских служб. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на спутниковые снимки.
Что известно о состоянии корабля?
После поражения российского патрульного корабля "Пурга" спасательные работы так и не были начаты даже на третьи сутки после инцидента.
По данным издания, речь идет о ледокольный патрульный корабль, который получил поражение во время боевых действий. Несмотря на характер инцидента, который предусматривает возможные потери среди экипажа, поисково-спасательные мероприятия фактически не проводились.
Российский патрульный корабль "Пурга" 27.03.2026 / Фото "Милитарный"
Отсутствие оперативной реакции может свидетельствовать о проблемах в организации спасательных операций. В подобных ситуациях время является критическим фактором, ведь именно первые часы после поражения дают шанс спасти людей.
Также не исключается, что задержка связана с опасностью в районе поражения или нехваткой необходимых ресурсов. В то же время официальная российская сторона не предоставила подробных объяснений относительно причин отсутствия спасательных работ. Информация о количестве пострадавших или возможных потерях экипажа пока остается неизвестной. В условиях войны такие данные часто скрываются или появляются с опозданием.
Корабль "Пурга" 13 февраля 2026 года / Фото "Милитарный"
Подобные случаи могут указывать на системные проблемы в военно-морской инфраструктуре России. В частности, это касается координации действий в кризисных ситуациях и обеспечения безопасности личного состава.
Сейчас ситуация остается неопределенной, а отсутствие спасательных работ вызывает дополнительные вопросы о судьбе экипажа и эффективности реагирования российских служб.
Что известно о корабле "Пурга"?
В ночь на 25 марта Силы обороны поразили российский боевой ледокол "Пурга". Это произошло в Ленинградской области. Теперь стало известно, что он был потенциальным носителем "Калибров".
Патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550 принадлежал береговой охране пограничной службы ФСБ. В момент атаки он был на Выборгском судостроительном заводе в городе Выборг, то есть почти в тысяче километров от Украины. На этом заводе "Пургу" дооснащали после спуска на воду в 2022 году.
Полное водоизмещение "Пурги" 8500 тонн, длина 114,5 метра, ширина 19,5 метра, максимальная скорость до 18 узлов, а экипаж 60 человек. То есть это совсем не малый корабль, а это значит, что дрон, который его поразил, был с действительно мощной боевой частью, а также был достаточно точный, чтобы попасть в небольшую зону вблизи ватерлинии.