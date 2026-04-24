Военный эксперт, военнослужащий Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что сами россияне проект 22160 критиковали задолго до полномасштабной войны. Его недостатки были очевидны.

Почему россияне хотят избавиться от своих же кораблей?

По словам Ивана Киричевского, корабли, которые россияне представили на выставке DSA 2026 в Азии, являются большими по размерам, длиной корпуса – до 100 метров и достаточно большое водозамещение – до 1200 тонн.

Этот корабль даже больше, чем эти ракетные корветы, из которых выпускают "Калибры", но вооружение там очень слабое.

Из чего-то мощного разве 76-миллиметровая пушка на носовой части и возможность посадки вертолета – все. ПВО была представлена разве что имеющимися ПЗРК на борту, в качестве эксперимента ставили "Тор-2МКМ" – корабельную версию. Его (ПЗРК – 24 Канал) размещали на вертолетной площадке вместо вертолета,

– сказал военный эксперт.

Поэтому министерство обороны России сделали заказ на большие, дорогие и никому не нужные корабли, потребности в которых даже у самих россиян не было.

Поэтому парадокс. Получается, что они сами эти корабли признали неудачными, но пытаются продать их другим странам. Может быть, что никому это (российские корабли – 24 Канал) не будет интересно, ведь китайцы предложат что-то лучше,

– отметил Киричевский.

Он пояснил, что у россиян тактика участвовать в презентациях, международных выставках, особенно в экзотических странах, чтобы показать максимально все, что производят, заявляя о готовности продавать свою технику.

Однако, очевидно, они знают, что у них ничего не купят. Но таким образом оккупанты пытаются имитировать присутствие своего ВПК на международной арене.

