Ракета готова, но есть проблема: на каком этапе находится производство украинской антибаллистической системы

Украина совместно с некоторыми европейскими странами разрабатывает зенитный ракетный комплекс, способный сбивать баллистические ракеты. В программе FREYJA наблюдается прогресс, но не все так просто.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, Европа остро нуждается в собственной системе противоракетной обороны, способной сбивать баллистические ракеты. FREYJA может стать хорошим решением, но есть нюансы.

Какие проблемы существуют при создании антибаллистической системы?

Как подчеркнул Долинце, европейские производители комплексов ПВО за последние четыре года не смогли разработать такую систему. Поэтому Европа до сих пор остается зависимой в этом вопросе от Соединенных Штатов. Украина способна здесь помочь, но не может сделать все самостоятельно.

Если говорить об украинской части проекта, то речь идет только о ракете и пусковой установке. Без других компонентов – радара, командного центра – к сожалению, не может быть и речи о системе,

– отметил Долинце.

Авиационный эксперт рассказал об антибаллистической программе FREYJA: смотрите видео 24 Канала

Самая дорогая составляющая в каждом зенитном ракетном комплексе – радар. Например, в ЗРК Patriot радар составляет более половины стоимости всего комплекса.

Радар обеспечивает процесс перехвата и управления самой ракетой. Без него невозможно создать систему противоракетной обороны. Однако на самом деле это хороший сигнал, что Украина быстро смогла разработать прототипы ракет-перехватчиков. Но нужно понимать, что ракеты-перехватчики без радаров не являются комплексом ПРО,

– сказал Долинце.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что ракета и пусковая установка для программы FREYJA уже готовы. Также есть информация, что уже готовый датский радар. Однако есть и другие элементы, над которыми еще работают датские союзники.