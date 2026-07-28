Американская оборонная промышленность еще не достигла украинского уровня, – Пентагон

США пока не могут сравниться с Украиной по темпам производства боевых беспилотников. В Пентагоне признали, что американская программа только проходит начальный этап развития, в то время как украинская оборонная промышленность уже производит миллионы FPV-дронов ежегодно.

Об этом в комментарии Reuters заявил заместитель директора и главный операционный директор Подразделения оборонных инноваций Министерства обороны США Тревис Метц, координирующий программу Drone Dominance Program.

Почему США отстают от Украины?

По его словам, в этом году Украина способна изготовить от 6 до 7 миллионов малых ударных FPV-дронов. Это около 500 тысяч беспилотников ежемесячно, что является беспрецедентным показателем даже в мировых масштабах.

Для сравнения, американская программа Drone Dominance Program с бюджетом 1,1 миллиарда долларов предусматривает закупку чуть менее 200 тысяч беспилотников до февраля 2027 года. Сам Метц подчеркнул, что самым сложным этапом является создание производственной отрасли практически "с нуля", тогда как дальнейшее масштабирование происходит значительно быстрее.

В то же время в Пентагоне отмечают, что США активно реформируют собственную систему производства военных дронов. В частности, Министерство обороны существенно усилило требования к производителям, которые должны использовать комплектующие американского производства. Новая политика предполагает постепенное формирование полностью внутренней цепи поставок для малых беспилотников.

Одним из самых больших вызовов для американской промышленности остаются отдельные критически важные компоненты. Речь идет прежде всего о полупроводниках, электродвигателях и аккумуляторах, значительная часть которых ранее поставлялась из Китая.

По словам Тревиса Метца, уже во время августовских испытаний программы Gauntlet II ни один из беспилотников 19 компаний-участниц не сможет содержать китайских бесщеточных двигателей, аккумуляторов или других запрещенных деталей.

Он признал, что выполнить эти требования значительно сложнее, ведь большинство закупаемых на предыдущем этапе программы беспилотников, вероятно, содержали именно китайские компоненты.

Несмотря на отставание, в Пентагоне уверены, что американская промышленность сможет достичь украинского уровня. По словам Метца, у США есть все возможности, чтобы в будущем стать одним из мировых лидеров в производстве военных беспилотников.

В то же время Вашингтон активно использует украинский опыт, полученный во время полномасштабной войны. Шесть украинских компаний получили приглашение поучаствовать в программе испытаний Gauntlet II, которая состоится в следующем месяце на полигоне Форт-Карсон в штате Колорадо.

Одним из главных условий участия является локализация производства в США. Украинские компании уже создают или готовят совместные предприятия с американскими производителями, что позволит не только получать будущие контракты Пентагона, но перенести украинский боевой опыт в производственную систему Соединенных Штатов.

В частности, компания F-Drones сотрудничает с Ukrainian Defense Drones из штата Огайо, открывшей собственное производство вблизи Толедо. В то же время, украинский производитель General Cherry заключил соглашение о создании совместного предприятия с американской компанией Wilcox Industries.

По словам представителей Пентагона, именно такой подход должен помочь США не просто закупать украинские технологии, а создать свою мощную отрасль производства беспилотников, используя опыт Украины, полученный в реальных боевых условиях.

Напомним, Украина также активно работает над созданием собственной баллистической ракеты . Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман заявил, что Украина может впервые применить собственную баллистическую ракету по целям на территории России уже осенью 2026 года.