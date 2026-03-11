"Свободные от Китая": Украина достигла важной вехи в производстве БпЛА
- Украина пытается уменьшить зависимость от китайских компонентов в дронах, стремясь к самообеспечению.
- Две украинские компании участвуют в конкурсе на контракты Пентагона, создавая дроны без китайских деталей, что отражает значительные изменения после начала войны.
Украина продолжает совершенствовать производство отечественных дронов. В частности, страна стремится полностью отойти от использования компонентов из Китая в своих БпЛА.
Об этом сообщили в The New York Times.
Какие приоритеты у украинского производства?
Журналисты рассказали, что Украина делает ставку на самообеспечение в производстве беспилотников, доминирующих на фронте. По словам командира Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра", именно дроны наносят более 90% потерь российской армии.
Отмечается, что в прошлом году большинство украинских оборонных компаний не могли производить, в частности печатные платы для небольших дронов. Однако теперь в Украине создают беспилотники без некоторых китайских деталей.
Несмотря на достижения, массовое производство пока не планируется, отмечают в издании. Ведь компоненты из Китая значительно дешевле.
В общем любой дрон сложно назвать полностью "свободным от Китая". Связано это с тем, что Китай доминирует в производстве многих деталей. Поэтому даже иностранные элементы часто содержат китайские комплектующие.
Но в Украине считают важным изготавливать БпЛА с как можно меньшим количеством компонентов из Китая и иметь возможность продолжать производить их, если китайские поставки прекратятся,
– говорится в материале.
Кто еще отказывается от китайских деталей?
США вместе с Украиной пытаются сократить зависимость от китайских цепей поставок. Американцы уже ограничили использование китайских компонентов в военной технике и важных системах из-за рисков безопасности.
Отмечается, что две украинские компании участвуют в конкурсе на контракты Пентагона после создания "бескитайских" дронов. Речь идет о программе, в рамках которой США планируют закупить тысячи недорогих ударных БпЛА.
В частности, говорится об Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. Большинство компонентов компания производит самостоятельно, а остальные закупает у европейских поставщиков.
Это отражает кардинальные изменения, произошедшие в течение войны. В первый год после российского вторжения в феврале 2022 года почти все украинские дроны были из Китая,
– добавили в NYT.
Как Украина переходит к самостоятельному обеспечению?
Основатель компании Игнат Буякин отметил изданию, что в начале полномасштабного вторжения Украину "спасли" дроны за 500 долларов.
Компания начала производить дроны в 2023 году из китайских деталей. После производство части компонентов локализовали. В частности, речь идет о карбоновых рамах, антенны, контроллеры полета, регуляторы скорости, радиомодемы и системы передачи видео.
По данным издания, компания получила технологии еще и для производства камер и планирует выпускать их в Европе.
Цели Украины не ограничиваются производством беспилотников без китайских компонентов. Конструкции в Украине обновляются ежемесячно на основе боевых характеристик, что контрастирует с медленными темпами производства традиционного оружия,
– добавили в издании.
"Мы сознательно выбрали самый сложный путь, потому что Украина сейчас борется за свое место в технологической войне. Мы приобретаем этот опыт собственной кровью", – резюмировал Буякин.
Дроны украинского производства: последние новости
США намерены приобрести квадрокоптеры F10 от Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. Они показали высокую эффективность в атаках на бронетехнику.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина отправила дроны-перехватчики и специалистов для защиты американских баз в Иордании. Киев предлагает обмен этих дронов на системы борьбы с российскими ракетами.