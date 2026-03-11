"Свободные от Китая": Украина достигла важной вехи в производстве БпЛА

Украина продолжает совершенствовать производство отечественных дронов. В частности, страна стремится полностью отойти от использования компонентов из Китая в своих БпЛА.

Об этом сообщили в The New York Times.

Какие приоритеты у украинского производства?

Журналисты рассказали, что Украина делает ставку на самообеспечение в производстве беспилотников, доминирующих на фронте. По словам командира Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра", именно дроны наносят более 90% потерь российской армии.

Отмечается, что в прошлом году большинство украинских оборонных компаний не могли производить, в частности печатные платы для небольших дронов. Однако теперь в Украине создают беспилотники без некоторых китайских деталей.

Несмотря на достижения, массовое производство пока не планируется, отмечают в издании. Ведь компоненты из Китая значительно дешевле.

В общем любой дрон сложно назвать полностью "свободным от Китая". Связано это с тем, что Китай доминирует в производстве многих деталей. Поэтому даже иностранные элементы часто содержат китайские комплектующие.

Но в Украине считают важным изготавливать БпЛА с как можно меньшим количеством компонентов из Китая и иметь возможность продолжать производить их, если китайские поставки прекратятся,

– говорится в материале.

Кто еще отказывается от китайских деталей?

США вместе с Украиной пытаются сократить зависимость от китайских цепей поставок. Американцы уже ограничили использование китайских компонентов в военной технике и важных системах из-за рисков безопасности.

Отмечается, что две украинские компании участвуют в конкурсе на контракты Пентагона после создания "бескитайских" дронов. Речь идет о программе, в рамках которой США планируют закупить тысячи недорогих ударных БпЛА.

В частности, говорится об Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. Большинство компонентов компания производит самостоятельно, а остальные закупает у европейских поставщиков.

Это отражает кардинальные изменения, произошедшие в течение войны. В первый год после российского вторжения в феврале 2022 года почти все украинские дроны были из Китая,

– добавили в NYT.

Как Украина переходит к самостоятельному обеспечению?

Основатель компании Игнат Буякин отметил изданию, что в начале полномасштабного вторжения Украину "спасли" дроны за 500 долларов.

Компания начала производить дроны в 2023 году из китайских деталей. После производство части компонентов локализовали. В частности, речь идет о карбоновых рамах, антенны, контроллеры полета, регуляторы скорости, радиомодемы и системы передачи видео.

По данным издания, компания получила технологии еще и для производства камер и планирует выпускать их в Европе.

Цели Украины не ограничиваются производством беспилотников без китайских компонентов. Конструкции в Украине обновляются ежемесячно на основе боевых характеристик, что контрастирует с медленными темпами производства традиционного оружия,

– добавили в издании.

"Мы сознательно выбрали самый сложный путь, потому что Украина сейчас борется за свое место в технологической войне. Мы приобретаем этот опыт собственной кровью", – резюмировал Буякин.

