Россия использует иностранные станки для производства "Искандеров" и "Кинжалов", – ГУР

Российские предприятия продолжают использовать иностранное оборудование для производства баллистических ракет и их компонентов. Украинская разведка обнародовала новые данные о технологиях, которые помогают функционировать оборонной промышленности страны-агрессора.

Сведения о 30 единицах иностранного оборудования, обнаруженного ГУР на российских оборонных предприятиях, также были опубликованы на портале War&Sanctions.

Какое именно оборудование использует враг?

По данным ГУР, российские заводы используют оборудование китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства.

Речь идет о предприятиях, которые производят баллистические ракеты и их компоненты, в частности высотомеры, аэродинамические рули и гироскопы.

В разведке обратили внимание на увеличение количества китайских станков и обрабатывающих центров, в частности пятиосевых. В то же время даже такое оборудование зависит от компонентов из других стран.

В китайских станках используются европейские, японские и тайваньские комплектующие – системы ЧПУ, сервоприводы, высокоточные шпиндели и подшипники, измерительные и поворотные системы, линейные направляющие, средства термостабилизации и контроля процесса обработки,

– пояснили в ГУР.

Иностранное оборудование на оборонных предприятиях России / Фото War&Sanction

В частности, разведка установила, что Воткинский завод использует пятиосевой обрабатывающий центр GX-650 китайской компании Hyper Machine Tool. Это предприятие производит баллистические ракеты 9М723 "Искандер-М" и ракетную часть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Еще один китайский производитель, Shtral, поставляет токарные и фрезерные обрабатывающие центры, которые использует предприятие "ПЭМЗ "Молот". Оно занимается изготовлением блоков электронного оборудования для ракет "Искандер-М".

Кроме того, на предприятии "УПКБ "Деталь", которое производит высотомеры для ракет "Циркон", обнаружили измерительное оборудование немецкой компании Rohde & Schwarz.

Как ГУР предлагает перекрыть поставки ВПК страны-агрессора?

Украинская разведка призвала усилить контроль за поставками технологического оборудования, которое может попадать в российский военно-промышленный комплекс.

В частности, в ГУР подчеркнули необходимость проверки конечных пользователей оборудования, в том числе непосредственно по месту его установки.

Также разведка предлагает контролировать поставки запасных частей, программного обеспечения, расходных материалов и оказание услуг по техническому обслуживанию.

Отдельное внимание предлагается уделить дистрибьюторам и посредникам, через которых оборудование может попадать в Россию. Кроме того, в ГУР призвали ограничить поставки систем числового программного управления и других комплектующих китайским производителям, оборудование которых используется российскими оборонными заводами.

Ранее военная разведка обнародовала сведения об использовании иностранных компонентов в навигационных модулях "Комета". Кроме того, президент Украины ввел новые санкции против предприятий, которые снабжают российский ВПК сырьем и оборудованием.