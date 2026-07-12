Украина и Италия обсуждают производство современной системы ПВО CAMM-ER

Украина и Италия ведут переговоры о локализации производства современных зенитных ракет CAMM-ER. Информация об этих контактах стала известна в ходе расследования деятельности российской разведки, которая пыталась получить доступ к материалам, касающимся оборонного сотрудничества между странами.

CAMM-ER является одним из самых современных европейских средств противовоздушной обороны, сообщает La Repubblica.

Что известно о новейшей ПВО?

CAMM-ER представляет собой модернизированную версию зенитной ракеты CAMM, разработанную европейским оборонным концерном MBDA. Новая ракета создавалась в качестве замены устаревших зенитных ракет Aspide, которые долгое время находились на вооружении Вооруженных сил Италии.

CAMM-ER получила увеличенный маршевый двигатель, что позволило значительно расширить дальность ее применения. Максимальная дальность поражения целей составляет до 45 километров, что существенно превышает возможности базовой версии CAMM.

Одной из главных особенностей CAMM-ER является вертикальный "холодный" старт. Во время запуска газовый генератор сначала выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера без включения основного двигателя.

Только после безопасного удаления от пусковой установки запускается маршевый двигатель. Такая схема повышает безопасность использования комплекса, снижает тепловую нагрузку на пусковую установку и позволяет размещать ракеты на различных типах боевых машин.

Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Это означает, что после получения начальных координат цели она способна самостоятельно осуществлять ее поиск и сопровождение на завершающем этапе полета.

В отличие от многих более старых систем противовоздушной обороны, CAMM-ER не требует постоянной подсветки цели наземной радиолокационной станцией.

Благодаря этому комплекс может одновременно вести огонь по нескольким воздушным объектам, а также более эффективно действовать в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

CAMM-ER развивает скорость более трех Махов и обладает высокой маневренностью. Это позволяет ей эффективно перехватывать широкий спектр воздушных угроз. В частности, ракета предназначена для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и других аэродинамических целей.

В Италии эти ракеты интегрируют в новый зенитный ракетный комплекс Grifo. Именно эта система в перспективе должна стать основой противовоздушной обороны сухопутных войск страны, заменив комплексы предыдущего поколения.

Если переговоры между Киевом и Римом завершатся успешно, локализация производства CAMM-ER может стать важным шагом в развитии украинской оборонной промышленности и укреплении потенциала отечественной системы противовоздушной обороны.

В то же время, по данным следствия, российские спецслужбы пытались получить информацию о переговорах между Украиной и Италией относительно локализации производства ракет CAMM-ER. В частности, речь шла о попытке перехватить данные об оборонном сотрудничестве и планах интеграции соответствующих систем.

Как отмечает La Repubblica, для этого российская разведка якобы использовала бывшего сотрудника итальянских структур безопасности, который мог иметь доступ к конфиденциальной информации. Официальных комментариев от украинской или итальянской стороны относительно содержания переговоров пока не обнародовано.

Напомним, несмотря на договоренности о производстве систем Patriot, запуск выпуска ракет-перехватчиков в Украине вряд ли состоится в ближайшее время. По оценкам экспертов, на налаживание полноценного производства уйдет как минимум год, а скорее всего – значительно больше. Поэтому более реалистичным сценарием на данный момент считается развертывание производства в одной из европейских стран.