Летать уже не на чем: авиаэксперт объяснил, действительно ли Россия может наладить производство самолетов SJ-100

После ухода западных производителей из России ее гражданская авиация осталась без надлежащего обслуживания, запчастей и обновления программного обеспечения. Количество пригодных к полетам самолетов сокращается, а российские перевозчики уже просят продлить эксплуатацию устаревших Ан-24, Ан-26 и даже Ан-2.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала пояснил , что заявления Путина о полном цикле производства SJ-100 не соответствуют реальному положению дел в российском авиапроме. По его словам, Россия до сих пор не способна серийно выпускать надежные двигатели и современные пассажирские самолеты, а показанный диктатору самолет даже не приблизился к серийному производству.

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Россия не смогла заменить западные самолеты

До начала полномасштабной войны в России эксплуатировалось около 1 150–1 200 гражданских самолетов, из которых примерно 812 были иностранного производства. Основу парка составляли Boeing, Airbus, Bombardier и Dornier. После того как западные компании закрыли сертификационные центры и прекратили обслуживание самолетов в России, Москва фактически присвоила часть арендованных самолетов.

Однако использовать эти самолеты за пределами страны стало опасно из-за судебных исков и риска ареста. Российским властям пришлось тратить средства Фонда национального благосостояния, чтобы выкупать самолеты у иностранных владельцев. Даже после этого остались проблемы с обновлением программного обеспечения, поставками запчастей, тормозных систем и других быстро изнашивающихся деталей.

В какой-то момент Путину сказали: скоро летать будет не на чем. Тогда он вдруг удивился, насколько Россия зависит от импорта, и приказал за два года изготовить 600 самолетов. После торгов остановились на 500,

– рассказал Криволап.

Выполнить этот план российский авиапром не смог. За несколько лет удалось выпустить лишь примерно 20–30 пассажирских самолетов, среди которых были и устаревшие модели вроде Ту-214. Их производят по одному или двум в год, тогда как проект Ил-114-300 также не удалось довести до полноценной серии из-за проблем с двигателем.

В прошлом году у россиян оставалось примерно 450–470 самолетов, на которых еще можно было летать. Это значительно меньше половины парка, которым они располагали до 2022 года. У россиян действительно уже не на чем летать,

– подчеркнул авиационный эксперт.

На фоне сокращения парка авиакомпании уже просят продлить сроки эксплуатации Ан-24, Ан-26 и даже Ан-2, разработанного еще в конце 1940-х годов. Эти самолеты по-прежнему востребованы на Севере и Дальнем Востоке, где не хватает качественных аэродромов.

Представленный Путину SJ-100 далек от серийного производства

Главной проблемой российского авиапрома остается неспособность наладить производство двигателей для пассажирских самолетов. Россия годами работает над ПД-9, ПД-14 и ПД-35, но ни один из этих проектов не позволил быстро заменить иностранные комплектующие. Не удалось и возобновить производство тяжелых транспортных самолетов типа "Руслана", ведь украинские двигатели Д-18 Россия давно не получает.

У россиян нет ни предприятий, ни разработок, способных производить нужные двигатели. Тот двигатель для МС-21 они мучают уже 15 или 20 лет, но до сих пор не могут довести до необходимых характеристик,

– пояснил Криволап.

Проблемы возникли и с другими амбициозными проектами. Китай отказался от совместной разработки широкофюзеляжного CR929 из-за санкционных рисков, а российские композитные материалы для крыла оказались значительно тяжелее зарубежных аналогов.

МС-21 также не удалось запустить в полноценную серию без импортных технологий. Сам SJ-100 создан на основе Sukhoi Superjet, который ранее сняли с производства из-за ненадежности и аварийности. Теперь его пытаются представить как полностью новый самолет с импортозамещением, хотя показанный в Жуковском борт находился на этапе испытаний и не приблизился к серийному выпуску.

Путина посадили в кабину, но весь самолет не показали. Обычно демонстрируют цех и ангар, где идет сборка, а здесь можно было покрасить кабину и показать ее только с одного ракурса. Это не серийный самолет, а машина, которая стояла в Жуковском на испытаниях,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Заявления о полном цикле производства нужны Кремлю прежде всего для внутренней аудитории, которая видит рост числа авиационных инцидентов и сокращение пригодного к полетам парка. Даже прекращение войны не решит накопившиеся проблемы быстро, ведь российская отрасль лишилась доступа к технологиям, деталям и производственной кооперации, без которых современная гражданская авиация не работает.

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