Рои дронов – уже не фантастика: как украинский стартап Swarmer опережает россиян в гонке технологий

Swarmer – украинская defence-tech компания, разрабатывающая софт для управления роями дронов и роботизированными системами. Ее решение позволяет объединять беспилотники в координированные группы, которые могут самостоятельно выполнять сложные задачи с учетом изменений на поле боя – без постоянного ручного контроля оператора. Именно такие подходы сегодня постепенно меняют логику применения беспилотников в войне.

Идея роя дронов уже давно перестала быть футуристической концепцией и все больше переходит в практическую плоскость. Для Украины это не только об инновациях, но и об эффективности: системы, способные работать в условиях РЭБ, потери связи или отдельных аппаратов, становятся критически важными на фронте. При этом именно софт, а не "железо", все чаще определяет, насколько эффективной будет вся система.

В марте 2026 года Swarmer стал первой украинской defence-tech компанией, что вышла на биржу Nasdaq, привлекая около 15 миллионов долларов во время IPO. Акции компании резко выросли уже в первый день торгов, а само событие стало важным сигналом для западных инвесторов о потенциале украинского военного техсектора. Фактически говорится о попытке интегрировать проверенные в бою технологии в глобальный рынок капитала.

О том, как возникла Swarmer, почему рои дронов – это значительно сложнее, чем просто "много беспилотников одновременно", и как меняется компания после IPO, 24 Каналу рассказал Сергей Куприенко – основатель и CEO Swarmer. В разговоре он объясняет, как работает эта технология, почему она еще не стала массовой и какую роль может сыграть в будущем украинской и глобальной безопасности.

От идеи до технологии: как создавали Swarmer?

Как вы пришли к разработке этой технологии для управления определенным количеством дронов? Какова предыстория и что это за технология?

В 2023 году, уже примерно через год после начала полномасштабной войны, мы помогали различным подразделениям и компаниям, которые работают с дронами. Но в определенный момент я понял, что стране нужно делать что-то действительно масштабное, ведь есть очень много вещей, которые нужно переосмыслить в современной технологической среде.

Компания разрабатывает платформу на основе искусственного интеллекта для автоматизированного управления группами беспилотников. Ее программное обеспечение позволяет одному оператору контролировать большие группы дронов, которые действуют согласованно как единая система.

Видимо, правильным решением было выбрать то, в чем я хорошо разбираюсь, и сфокусироваться именно на этом, а не пытаться взяться за все сразу. И тогда меня фактически осенило: если у нас уже есть много дронов, то нужно сделать так, чтобы мы управляли ими разумно, а не ставили отдельного человека у каждого аппарата с пультом.



Сергей Куприенко (слева) и команда / Фото Swarmer

Поскольку всю жизнь я занимаюсь робототехникой и искусственным интеллектом, это было именно мое. Я позвонил давнему знакомому Алексу Финку, посоветовался с ним. Той же ночью он прислал мне документ о том, как в 2023 году надо строить defence-стартап: от регистрации до фандрейзинга. Я просто спросил его: "Алекс, скажи, пожалуйста, почему не ты этим занимаешься, если ты все знаешь?" И на следующий день мы зарегистрировали компанию.

Сама технология – это набор софта, который позволяет любому дрону или любому роботизированному средству присоединяться к координированной группе и выполнять сложные задачи с учетом ограничений, приоритетов и изменений оперативной обстановки без непосредственного вмешательства человека. Возле каждого дрона не должен стоять оператор с пультом.

Мы не производим сами дроны и не делаем хардвер. Мы сосредоточены на софте и стараемся использовать как можно больше решений от партнеров, в том числе украинских стартапов.

Какая устойчивость к РЭБ: можно ли нарушить связь роя?

Уже несколько лет я слышу от экспертов и производителей, что рой дронов – это технология будущего. Но до сих пор она выглядит не такой уж массовой и "фантастической". Это действительно будущее или скорее маркетинговый термин?

Я бы сказал, что здесь надо различать две вещи. Первое – рой дронов, когда человек видит 50 дронов, и это действительно рой, независимо от того, как именно ими управляют.

Мы делаем это так, чтобы дроны самоорганизовывались, работали слаженно и были ориентированы на выполнение задач для компьютеров, а не для людей. Именно поэтому мы не используем формации, ведь формация нужна для визуального контроля и позиционирования в группе, а компьютерам это не нужно – они работают через взаимную навигацию.

Почему этого до сих пор нет массово? Потому что это значительно более сложная технология с точки зрения инженерного подхода. Большинство производителей и дальше создают системы или с примитивной автономией, или с человеческим управлением. А это означает, что от разработки до применения нужен другой подход.

Когда у тебя один дрон и что-то идет не так, пилот может вмешаться. Когда дронов уже 20, один оператор уже не спасет ситуацию, потому что он физически не сможет все контролировать. Это выдвигает совсем другие требования – от сенсоров до сценариев на случай, если что-то идет не так: если не сработал боеприпас, если потеряна связь, если потеряна навигация. И все это еще и по-разному зависит от участка фронта и от того, это наша позиция, или позиция противника.

Поэтому это своеобразный "ящик Пандоры" осложнений, который мы стараемся решать быстрее, чем россияне.



Сергей Куприенко / Фото Swarmer

А насколько таким системам угрожает развитие РЭБ?

Хороший вопрос. И угрожает, и не угрожает. Сильная сторона правильно построенной системы роя заключается в том, что если заглушили связь с землей или с удаленным оператором, то в пределах группы дроны могут продолжать работать. Заглушить связь между ними значительно труднее.

Мы никогда не строили систему, исходя из того, что будет только один канал связи. Она создана так, будто возможны потери до 90% пакетов и постоянное выпадение отдельных дронов из сети. Но если связи нет вообще, тогда дрон перестает синхронизироваться и остается сам в поле боя, не выполняя последнюю задачу.

Поэтому это всегда гонка щита и меча. РЭБ может временно приглушить даже правильно построенную систему, но параллельно развиваются другие средства поражения – в частности лазерные, а также другие типы атак. И на стороне индустрии дронов тоже будет развитие. Это постоянная технологическая гонка.

Мы видели системные попытки работы с "Шахедами" и меньшими дронами со стороны россиян. И это опасно, потому что когда они находят решение, которое подходит под их возможности, они быстро масштабируют его, и нам будет сложно. Поэтому мы все это время бежим в гонке с россиянами.

Какие практические решения и ограничения оборудования?

Есть ли в рое дронов решения, которые работают уже сейчас, в частности от других производителей?

Да, есть ряд решений, которые позволяют работать, когда один оператор управляет несколькими дронами и переключается между ними. Часть миссий уже выполняется в автоматическом режиме.

Это не весь спектр нашего подхода, и он не идеален. Но это правильное направление, потому что он уже сейчас улучшает работу подразделений и существенно облегчает жизнь. В то же время это требует дополнительного оборудования и определенного обучения. Это, скорее, другой способ работы с БПЛА в целом, и здесь есть большая инерция – от подготовки операторов и экипажей до запасных частей и всего остального.

Есть ли критическая зависимость от Китая или других нестабильных рынков? Возможно, от США или других проблемных поставщиков?

Нет, мы софтверная компания. Мы работаем и адаптируемся под тот набор связи и оборудования, с которым работает производитель. Мы не производим дроны.

Конечно, используется оборудование – компьютеры, микросхемы, может быть, например, NVIDIA Jetson или другие чипы. И, хотя в цивилизованном мире обычно хотят работать с не китайскими производителями, в реальности украинская тактика такова, что не хватает не китайского оборудования на всех. Это очень простой ответ.

Какой интерес Запада и последствия IPO?

Насколько большой интерес к украинским технологиям на Западе?

Ситуация уникальная. Мне кажется, что сейчас украинские defence-tech решения хотят все – и наши друзья, и наши враги. Просто по немного разным причинам.

Обратите внимание! Компания Lucid Capital Markets выступила организатором размещения акций украинского оборонного стартапа Swarmer. В первый день торгов бумаги компании открылись на уровне 12,50 долларов – это примерно на 150% выше цены IPO. В течение дня котировки поднимались до около 31 долларов (bid 29,02 / ask 32,99), поэтому общий рост от цены размещения превысил 500% уже в первые часы торгов.



Всего за день было продано более 9 миллионов акций. Диапазон цен колебался от 11,25 до 40 долларов, а разница между минимальным и максимальным значением достигла около 255%.



Команда Swarmer / Фото предоставлено компанией

Насколько меняется взаимодействие с военными и заказчиками после IPO?

В большинстве случаев – почти никак. Мы просто работаем дальше.

Украинский бизнес и вообще общество очень слабо понимают, что такое IPO на самом деле. Для команды это звучит как: "О, класс, мы идем на IPO". Но когда доходит до сути, люди начинают задумываться, что это реально означает. У многих просто нет четкого понимания.

Для компании изменения, конечно, есть. Добавились определенные ограничения в коммуникации, но это, скорее, плюс, потому что мы лучше планируем отношения с клиентами, производителями, партнерами и коммуникацию в целом. В работе с военными подразделениями тоже что-то изменилось: некоторые подразделения узнали о нас из новостей, хотя раньше не взаимодействовали с нами.

Но были и забавные искажения: люди могли прочитать новости и решить, что мы привлекли 500 миллионов долларов, и теперь у нас есть мешки денег, которые можно разбросать. Это, конечно, не так.

В целом же добавился лишь уровень compliance и больше людей, которые могут дать хорошие или, наоборот, слишком осторожные советы. Но на скорость это, к счастью, не повлияло. Мы именно так и планировали: не потерять темп и не потерять фокус на Украину. Для нас фокус на Украину – от руководства до последнего инженера.

Не может ли неудачное цитирование в медиа создать проблемы для компании?

Во-первых, это не зависит от того, выходит ли компания на биржу. Во-вторых, после успешного раунда мы фактически привлекли 15 миллионов долларов, продали 3 миллиона акций, а все, что дальше происходит с акциями, – это уже рынок.

Для нас сейчас главное – ответственность и фокус на работе. Я проверяю акции примерно раз в неделю. Это редко. Очень редко.

Каким будет масштабирование технологии и будущее войны?

Технология будущего уже частично реализуется. Что с ней будет через несколько лет, пока война в Украине продолжается?

Сложно быть визионером на несколько лет вперед, когда развитие и планирование у нас постоянно меняются. За пять лет может измениться буквально все.

Но я очень хотел бы, чтобы мы как индустрия больше интегрировались друг с другом, меньше изобретали велосипеды на каждом этапе и больше использовали и совершенствовали то, что уже есть. Нам нужно действительно свести вместе хотя бы некоторые участки фронта, системы принятия решений и институциональный бизнес – стратегический, оперативный и тактический уровни, чтобы они нормально работали вместе.

Сейчас это все еще набор разрозненных решений, который закрывает разные задачи. Но я верю, что это очень сильно улучшит не только институциональную систему, но и управление в целом. Это не зонтичное управление, но оно существенно повысит эффективность работы. И нам надо сделать так, чтобы количество средств и скорость их использования не становились ограничением.

Нам нужно победить так, чтобы они не возвращались к нам еще двести лет, чтобы наши дети больше об этом не думали.



Рой дронов / Фото Swarmer

Один производитель НРК говорил, что автоматизированные турели и НРК без участия военных в будущем, после завершения боевых действий, могут охранять границу и линию боевого соприкосновения. Как вы видите свою технологию в таком контексте?

После завершения активной фазы боевых действий мы будем иметь дело с большой территорией и большим количеством людей, значительная часть которых имеет боевой опыт и может оставаться враждебной. Поэтому еще несколько лет после войны нам придется много работать над охраной границы и управлением различными угрозами.

Я полностью согласен, что автоматизированные и полуавтоматизированные системы должны там работать. Граница у нас слишком большая, чтобы полагаться только на людей.

И напоследок: какая экономическая выгода для Украины от развития defence-tech, именно таких решений, как у вас, где речь идет не о производстве, а о софте?

Производство тоже часть tech, просто есть разные его сегменты. Софт, особенно инновационный, требует других подходов к проектированию и к способности "железа" все это поддержать.

Например, чтобы я мог сейчас позвонить с iPhone, внутри работает огромное количество технологий – от микропроцессоров и литографии до экрана и всего остального. Так же и здесь: для того, чтобы заработал софт, должна хорошо сработать большая часть экосистемы.

То есть развитие таких решений тянет за собой развитие всей экосистемы, – так же как это происходит с ИИ и с другими технологиями.