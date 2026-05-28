Верховная Рада освободила поставки наземных роботизированных комплексов для армии от НДС

Верховная Рада сделала еще один шаг к масштабированию НРК на фронте: поставки наземных роботизированных комплексов для Сил обороны отныне освобождены от налога на добавленную стоимость. Закон №15259 принят 29 мая 2026 года.

Инициатива призвана сразу решить две задачи: удовлетворить растущие потребности боевых подразделений в наземных работах и сделать расходование бюджетных средств более эффективным. Главным по разработке законопроекта был Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, говорится на сайте парламента.

Что меняет новый закон

Согласно принятому закону, от НДС освобождаются операции по поставке НРК на таможенной территории Украины для нужд Сил обороны. По замыслу авторов, это позволит удовлетворить потребности боевых воинских частей в наземных роботизированных комплексах, а также обеспечить эффективность расходования бюджетных средств при их поставке.

Что известно о применении НРК

Закон принят в момент, когда НРК фактически переживают качественный скачок в применении. За первые три месяца 2026 года наземные роботизированные комплексы выполнили на фронте 24 500 задач – логистических и боевых. В марте показатель превысил 9 000 миссий в месяц, тогда как в ноябре 2025-го он составлял всего 2 900.

Параллельно государство выстраивает правовую и финансовую базу для масштабирования направления. По словам представителей Минобороны, подавляющее большинство НРК, активно работающих на передовой, является украинского производства, и именно в эту сферу государство впервые вкладывается так масштабно.