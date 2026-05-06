Турция презентовала свою первую межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan

Турция во время международного выставочного мероприятия промышленности SAHA 2026 представила свою первую МБР Yildirimhan. Министр обороны страны Яшар Гюлер заявил, что турецкая оборонная промышленность значительно увеличила свои производственные мощности.

Такая ракета имеет дальность до 6000 километров и может долететь даже до Пекина. Об этом сообщили в Defense Express.

Что известно о новой турецкой разработке?

В Стамбуле была представлена первая модель межконтинентальной баллистической ракеты Yildirimhan. Яшар Гюлер заявил, что надеется на успех нового оружия.



Радиус зоны поражения ракеты Yildirimhan / Схема Defense Express

У Anadolu Agency сообщили, что МБР Yildirimhan способна набирать скорость 30 600 километров в час. Таким образом ракета сможет преодолеть все системы ПВО и ПРО.

Турецкая МБР использует жидкий тетраоксид азота в качестве топлива, а также летит с помощью четырех ракетных двигателей и может нести до 3000 килограммов взрывчатки.

Ракета, благодаря сочетанию высокой скорости и маневренности, обеспечивает достижение целевой зоны и ограничивает возможности противника по раннему предупреждению или перехвату,

– заявили в издании.

