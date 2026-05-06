Такая ракета имеет дальность до 6000 километров и может долететь даже до Пекина. Об этом сообщили в Defense Express.

Что известно о новой турецкой разработке?

В Стамбуле была представлена первая модель межконтинентальной баллистической ракеты Yildirimhan. Яшар Гюлер заявил, что надеется на успех нового оружия.



Радиус зоны поражения ракеты Yildirimhan / Схема Defense Express

У Anadolu Agency сообщили, что МБР Yildirimhan способна набирать скорость 30 600 километров в час. Таким образом ракета сможет преодолеть все системы ПВО и ПРО.

Турецкая МБР использует жидкий тетраоксид азота в качестве топлива, а также летит с помощью четырех ракетных двигателей и может нести до 3000 килограммов взрывчатки.

Ракета, благодаря сочетанию высокой скорости и маневренности, обеспечивает достижение целевой зоны и ограничивает возможности противника по раннему предупреждению или перехвату,

– заявили в издании.

