17 ноября Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет помощи Украине для закупки оружия в США. Берлин выделит 300 миллионов долларов, в первую очередь на закупку ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

О решении выделить средства в рамках механизма PURL заявил Борис Писториус перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Что войдет в оборонный пакет

Это уже пятый случай, когда немецкая сторона присоединяется к этой программе для закупки американского вооружения.

Вместе с Норвегией мы делаем это с помощью еще одного так называемого пакета PURL… Мы закупаем в США системы, которых нет в Европе. Это пятый пакет, в котором участвует Германия. На этот раз мы выделяем 300 миллионов долларов США,

– отметил министр обороны Германии.

Основной акцент союзники делают именно на средствах противовоздушной обороны.

Основное внимание в пакете уделяется противовоздушной обороне, особенно управляемым ракетам для систем Patriot 2 и 3,

– подчеркнул Писториус.

Он также добавил, что в настоящее время ведется работа над интеграцией немецких ракет IRIS-T в норвежские зенитные системы NASAMS, которые передаются Силам обороны. Кроме того, Берлин направит Украине дополнительные радары наблюдения за воздушным пространством, дроны и боеприпасы для истребителей F-16 на фоне российских попыток наносить удары по гражданской инфраструктуре в преддверии зимы.

Ранее Писториус подчеркивал, что Берлин больше не может передавать комплексы Patriot из собственных запасов, чтобы не создавать опасные пробелы в обороне страны.