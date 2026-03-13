Укр Рус
13 марта, 16:08
Немецкие ракеты для Patriot уже в Украине, – Минобороны

Дария Черныш
  • Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 от Германии для ЗРК Patriot.
  • Ракеты способны сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты, такие как российские "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы".

Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 от Германии. Они предназначены для ЗРК Patriot, чтобы сбивать российскую баллистику.

Подробнее об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о новой партии ракет для Patriot для Украины?

В Минобороны напомнили, что ракеты, которые передала Германия, способны сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Речь, в частности, о российских "Кинжалах", "Искандеры" и "Цирконы".

Отмечается, что PAC-3 обезвреживает цель прямым кинетическим ударом (hit-to-kill). Ракета развивает скорость до 6 170 километров в час, а дальность и высота перехвата составляет до 45 и 12 километров соответственно.

Интересно то, что ракеты имеют систему активного самонаведения. Поэтому, объяснили в Министерстве, им не требуется постоянная подсветка цели. В общем установка Patriot с такими ракетами может уничтожить до 16 воздушных целей без перезарядки.

В ведомстве напомнили, что первым пунктом Плана войны Украины является защита неба.

Цель – идентифицировать 100% угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов,
– резюмировали в Минобороны.

Кто еще помогает Украине оружием?

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что во время заседания в формате "Рамштайн" партнеры договорились передать Украине около 35 ракет.

  • Кроме того, по данным Spiegel, также также союзники могут передать переносные зенитные комплексы, ракеты AIM-9, IRIS-T и другие средства для украинской ПВО.

  • Ранее, чем в НАТО, в Украине могут протестировать новый противовоздушный "купол" Michelangelo. Итальянская оборонная компания планирует это сделать до конца 2026 года.