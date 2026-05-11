Россия сделала Х-101 вдвое смертоноснее: Минобороны рассказало о новых угрозах от ракеты

Россия последовательно модернизировала стратегическую крылатую ракету Х-101 по меньшей мере четыре раза с начала полномасштабного вторжения – однако Минобороны Украины уже детально изучило каждое из этих изменений. С начала 2026 года украинская ПВО уничтожает около 88% ракет этого типа.

Украинские военные инженеры и ученые системно исследуют ракеты после их применения в реальных боевых условиях. Полученные данные свидетельствуют: все модернизации Х-101 направлены не на повышение военной точности, а на компенсацию растущей эффективности украинской противовоздушной обороны и усиление террора против мирного населения, сообщили в Минобороны Украины.

Как именно Россия изменила Х-101 – и почему это не спасет ее ракеты от уничтожения?

Базовая версия Х-101 несла моноблочную осколочно-фугасную боевую часть массой около 480 кг, имела дальность полета 2 500 км и комбинированную навигационную систему. Именно избыточная дальность стала отправной точкой для дальнейших модернизаций.

Больше взрывчатки вместо дальности. Первым существенным изменением стала тандемная боевая часть. Часть объема топливного бака было передано под вторую боевую часть – общая масса взрывчатки выросла с 480 до около 800 кг. Специалисты Минобороны объясняют логику россиян просто: то, что долетит – должно ударить максимально мощно.

Кассеты с цирконием – оружие против гражданских. Второй модернизацией стали кассетные боевые части с пулевидными суббоеприпасами. Внутри – стальные шарики с циркониевым пояском: этот металл самовоспламеняется при температуре от 230°C и провоцирует устойчивое горение на горючих поверхностях. Кроме того, в осколочно-фугасных боевых частях используется пластизольное взрывчатое вещество нового поколения – на 30–40% мощнее гексогена, а также капсулы с гидридом титана. Такой состав прямо указывает на целевое поражение нефтехранилищ, топливных баз и другой гражданской инфраструктуры.

Точнее наведение – но не в городах. Третья модернизация касалась обновления алгоритмов оптико-электронной экстремально-корреляционной системы (ОЭКС). Она ориентируется по "портретам" местности – мостами, перекрестками, реками – и корректирует траекторию на финальных 20 км полета. Впрочем, в городской среде система существенно деградирует из-за хаотичной застройки и меняющегося освещения. Это означает, что удары по крупным городам россия наносит сознательно без прицельной точности.

Ловушки для ракет-перехватчиков. Четвертым и самым новым изменением стала установка комплекса бортовой радиоэлектронной защиты СП-504. Он фиксирует излучение наземных и бортовых радаров и в ответ генерирует имитационные помехи, заставляя зенитные ракеты отклоняться по ложным сигнатурам. Дополнительная пассивная подсистема автоматически отстреливает тепловые и дипольные ловушки.

Несмотря на все эти усилия, ресурс стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 – носителей Х-101 – стремительно истощается. Ту-95МС теперь несет по две ракеты вместо шести, а анализ маркировки сбитых ракет подтверждает: россия уже не имеет докризисного запаса и работает "с колес", складывая ракеты за неделю-две до пуска.