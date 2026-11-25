Украинская баллистическая программа Fire Point разрабатывает две ракеты тактического и стратегического назначения. Они отличаются дальностью поражения и массой боевой части.

Как сообщили разработчики отечественной баллистической программы Fire Point, создание обеих систем направлено на решение кардинально разных по масштабу задач на поле боя и за его пределами.

В чем разница между ракетами

Ракета FP-7 стала первым баллистическим образцом команды и предназначена для оперативного давления на противника. Ее радиус поражения составляет до 250 километров, а масса боевой части достигает 200 килограммов.

Главная цель этого оружия – уничтожение российских военных баз, скоплений техники и складов вблизи линии фронта. Поражение этих логистических узлов в десятках километров от окопов напрямую влияет на снабжение вражеских сил, лишая оккупантов своевременного пополнения боеприпасами.

В свою очередь, FP-9 разрабатывается как инструмент стратегического воздействия с дальностью полета до 850 километров. Ее боевая часть весом 800 килограммов способна наносить критические повреждения укрепленным объектам.

Эта ракета рассчитана на поражение ключевой военной инфраструктуры в глубоком российском тылу. Уничтожение таких центров способно парализовать снабжение группировок противника сразу на нескольких стратегических направлениях фронта.

К слову, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала, что украинская ракета FP-7 уже летает и уничтожает российские комплексы "Искандер" и "Панцирь".