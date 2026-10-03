Бойцы Lasar’s Group с помощью P1-SUN JetKiller уже во второй раз сбили реактивный дрон "Шахед"

Украинские производители работают над разработкой средств перехвата реактивных БПЛА. Экипаж беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины во второй раз за последние дни уничтожил российский ударный дрон "Шахед".

Военные перехватили дрон с помощью устройства P1-SUN JetKiller производства SkyFall. Об этом представители компании рассказали 24 Каналу.

Что сказали в SkyFall?

На видео с бортовой камеры видно, как JetKiller сближается с целью на встречно-перекрестном курсе. "Герань-5" пересекает поле зрения перехватчика, после чего пилот подтвердил поражение.

P1-SUN JetKiller перехватил реактивный беспилотник: смотрите видео

Благодаря системе дистанционного управления SkyFall операторы сбили воздушную цель удаленно, без необходимости находиться вблизи района применения перехватчика.

Это снижает риски для экипажа: военные могут управлять P1-SUN из безопасного места в любой части мира,

– подчеркнули в компании.

Обратите внимание! SkyFall – украинская технологическо-оборонная компания, что объединяет R&D-центр, масштабное производство и сертифицированную Академию. К ключевым продуктам SkyFall относятся тяжелый бомбардировщик Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчик P1-SUN, среднедальнобойный ударник Thor Hammer, системы связи и критически важные компоненты.

Эти системы массово применяются Силами обороны. Они доказали свою эффективность в сложных условиях при противодействии врагу. В SkyFall отметили, что их разработки уже помогли украинским защитникам уничтожить живую силу и технику врага на десятки миллиардов долларов.

Напомним, что в пятницу, 2 октября, украинский истребитель Mirage 2000-5F сбил российскую малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль" с помощью бортовой авиационной пушки. Это первый известный случай подобного перехвата.