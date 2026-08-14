В Украине начались боевые испытания первых реактивных дронов-перехватчиков, – Федоров

Российские войска меняют стратегию воздушных атак, постепенно переходя на использование реактивных беспилотников вместо обычных. В ответ на эти вызовы украинские разработчики создали собственные реактивные дроны-перехватчики, которые уже проходят испытания в боевых условиях.

Об этом написал бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

Что известно об испытаниях украинских реактивных дронов-перехватчиков?

Михаил Федоров подчеркнул, что сегодня прослеживается тенденция: россияне постепенно заменяют обычные "Шахеды" реактивными.

Это изменение стратегии ведения войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле,

– отметил экс-министр обороны.

Он подчеркнул, что в 2025 году Украина начала системно развивать дроны-перехватчики: открытие рынка, боевые испытания, увеличение закупок. Поэтому сейчас Украина обладает одной из самых современных систем "малой" ПВО в мире, опыт которой изучают другие армии.

"Теперь задача – приложить в десять раз больше усилий, чтобы максимально быстро бороться с угрозой реактивных дронов. В течение года наша команда выдавала гранты производителям через Brave1, анализировала решения, помогала с тестированием. Сегодня уже несколько украинских производителей располагают такими решениями", – отметил Федоров.

Экс-министр рассказал, что посетил одно из производств.

Команда одной из первых в Украине создала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю развивает скорость свыше 600 километров в час. Сейчас разработка проходит боевые испытания. Ожидаем результаты и первые подтвержденные сбивания,

– сообщил Михаил Федоров.

Украина испытала первые отечественные дроны-перехватчики / Видео из фейсбука Михаила Федорова

Бывший глава Минобороны подчеркнул, что важно не останавливаться: нужно инвестировать в R&D, испытания и наращивание производства.

"Наша команда продолжает системно над этим работать. Защита украинского неба остается одним из ключевых направлений нашей стратегии в войне", – подчеркнул Федоров.