Россия разворачивает свой аналог Starlink: эксперты разобрали, реальна ли новая угроза для Украины

Россияне пытаются решить проблему со связью на фронте, которая возникла после того, как компания SpaceX отключила терминалы Starlink, которые использовали российские войска. На днях россияне сообщили о запуске первой партии спутников для создания своего аналога Starlink.

Главный редактор Defense Express Олег Катков и военный эксперт Павел Нарожный объяснили, по какому принципу будет работать российский аналог Starlink и действительно ли он даже лучше "оригинала".

Интересно Гораздо шире вопрос, – в 1 ОШП сказали, какие возможности потеряла РФ после отключения Starlink



По какому принципу будет работать российский аналог Starlink?

Олег Катков отметил важный момент – сроке развертывания этой системы. России, по их декларациям, нужно 288 спутников на 12 полярных орбитах, высотой 800 километров и наклоном, близким к 88 градусам, которые должны быть выведены в крайний срок запуска – до 2027 года.

Это должно позволить россиянам запустить систему с очень ограниченным функционалом. Трудно оценить, насколько он будет ограничен,

– сказал Катков.

Для понимания, у Starlink сейчас примерно 11 500 спутников на орбите, а у OneWeb, это еще один спутниковый интернет, – 600. Российское "Бюро 1440" говорит, что для коммерческого запуска хватит 288 спутников.

Напомним, в конце февраля 2026 года Украина добилась блокировки российских терминалов Starlink, которые использовались для управления дронами. Это решение значительно снизило эффективность российских атак и усилило оборонительные возможности Вооруженных сил Украины.

Второй момент – как Россия планирует выводить даже эти 288 спутников. Ведь для достижения цели до 2027 года им надо делать пуски очень регулярно. Однако есть проблема – Россия не имеет дешевого ракетоносителя как у SpaceX, который может за 2026 год запустить около 3 тысяч спутников и осуществить за год 122 пуска.

Россияне в целом за весь 2025 год осуществили 17 запусков в космос. Поэтому в любом случае, даже по российским крайне оптимистичным планам, в 2027 году функционал нормально работать не будет. В общем россияне говорят, что у них должно быть 730 спутников в 2030 году. Такое количество выглядит реалистичнее относительно необходимого количества, если оперировать параметрами, которые есть у OneWeb,

– отметил главный редактор Defense Express.

Поэтому сейчас говорится о запуске первых 16 спутников – это ничто. Далее будет видно – если россияне начнут запускать их очень активно, отдадут для этого все возможные ракетоносители и запуски будут хотя бы раз в месяц, то тогда можно будет "напрягаться".

Однако это будет аналог не так Starlink, как OneWeb – и по количеству спутников, и по системе вывода, и по конфигурации сети, и по количеству возможных абонентов. Повторить Starlink сейчас невозможно для любой компании в мире.

Обратите внимание! Компания заявляет, что планирует обеспечить скорость интернета до 1 Гбит/с с задержкой около 70 мс. Для сравнения, сейчас Starlink предлагает скорость до 500 Мбит/с и задержку примерно 40 мс. Формально эти показатели выглядят лучше, чем у Starlink, однако пока непонятно, удастся ли достичь заявленных характеристик на практике.

Есть ли у России шансы сделать качественную спутниковую связь?

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что есть ряд орбитальных спутников, их использует компания SpaceX для предоставления сервиса Starlink. Однако у SpaceX их огромное количество – более 10 тысяч штук. Россия же говорит, что запустила 200 новых спутников "Рассвет". У них и до того было примерно 200 низкоорбитальных спутников.

Вот я смотрю в точку в небе и вижу спутник. Орбитальный спутник движется. И чтобы обеспечить стабильную связь, как у Starlink, надо огромное количество спутников, точно не 200. Ведь надо обеспечить связь и над своей частью территорий, и над Украиной. Это огромные территории, которые россияне должны покрыть, но 200 спутников эту проблему не решат,

– объяснил Нарожный.

По его словам, преимущество Starlink в том, что находясь в Украине, можно достать антенну, направить ее в небо и она увидит 3 – 4 спутника одновременно. В России же так не получится с этими 200 спутниками, потому что связь будет раз в несколько минут. Это не подходит для современного ведения войны, ведь нужна большая скорость, стабильная и постоянная связь.

Поэтому пока рано говорить о какой-то угрозе. Россиянам нужно десятки миллиардов долларов и тогда это заработает в таком формате. Также надо несколько лет непрерывных пусков спутников и тогда, возможно, будет аналог Starlink. Вторая проблема – россиянам надо терминалы. Это довольно высокотехнологичная вещь.

16 спутников, которые они сейчас запустить, – это ни о чем. На каждые 20 километров надо, чтобы висели с десяток спутников. А если им покрывать от Урала до Украины – я уже боюсь считать, сколько реально нужно этих спутников,

– добавил военный эксперт.

Также не стоит забывать, что у всех этих спутников есть срок жизни. Максимум 7 – 10 лет спутник живет на орбите и потом его надо заменять. SpaceX может себе это позволить, потому что у них большая абонентская база. Российский бюджет не столь велик.

Почему Starlink трудно заменить?

Советник Федорова Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщал, что россияне пытаются перейти на собственные спутниковые системы "Ямал" и "Экспресс". В то же время CEO Adaptis Антон Садыков отмечает, что пока ни одна из них не может сравниться со Starlink по сочетанию характеристик.

По его словам, ключевое преимущество Starlink – это низкая орбита, которая обеспечивает меньшую задержку связи. Именно этот фактор критически важен для задач вроде управления дронами и быстрого обмена данными, поэтому в ближайшее время альтернативы фактически нет.