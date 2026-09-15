"У нас есть буквально полгода": "Флэш" предупредил о новом опасном оружии России

Россия разрабатывает новое оружие, более опасное, чем реактивные "Шахеды". Враг уже в скором времени может начать массово применять новый тип недорогих крылатых ракет.

Об этом заявил советник президента Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в эфире "Радио NV".

Что за опасное оружие для ударов по Украине готовит Россия?

По его словам, Россия уже работает над следующим поколением ударного оружия, учитывая появление в Украине скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами".

Среди новых российских разработок Бескрестнов назвал ракеты "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5". Они смогут развивать скорость до 750 километров в час, летать на малой высоте и маневрировать. Их будет трудно сбивать.

Эксперт отметил, что Россия уже заказала много таких ракет – примерно столько же, сколько реактивных "Шахедов". Уже через 5 – 6 месяцев противник начнет их массово применять.

Бескрестнов считает, что Украине уже сейчас нужно готовиться к появлению этого оружия. По его мнению, в течение ближайших полугода необходимо создать недорогие ракеты-перехватчики, которые смогут сбивать российские крылатые ракеты.

В то же время Украина продолжает разрабатывать средства противодействия реактивным "Шахедам".

По словам Бескрестнова, сейчас есть как минимум 3 – 5 перспективных вариантов перехватчиков, но они еще должны пройти испытания.

Отдельно "Флэш" рассказал о новой модификации "Шахеда" – Shahed-seeker. Этот дрон оснащен оптической и тепловизионной системами и может самостоятельно обнаруживать цели на расстоянии 6–7 километров и более.

После захвата цели дрон способен самостоятельно направляться к ней.

На данном этапе средства радиоэлектронной борьбы менее эффективны, поскольку беспилотник ориентируется с помощью оптики.