Серьезное оружие: как Россия может использовать модернизированные Ту-160М и повлияет ли это на ход войны

Россия пытается модернизировать свои бомбардировщики. Известно, что из 18 Ту-160М только 7 выполняют боевые задачи на фронте против Украины. Несмотря на все, это серьезное оружие, но есть нюанс.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что Ту-160М – это наиболее современный стратегический бомбардировщик, который есть в России, но этот проект 1980-х годов. До того у россиян был Ту-95.

Как Россия может использовать Ту-160М на войне?

Павел Нарожный отметил, что основное отличие Ту-160М от Ту-95 – это сверхзвуковая скорость. Но с этим связано огромное количество технологических проблем.

Чтобы бомбардировщик Ту-160М работал используют топливо с более высокой вязкостью, чем для других самолетов.

Самое главное, что за все время, с 1980-х годов, Россия не смогла построить "с нуля" ни одного самолета. То есть все, что они выпускали, – доработанные самолеты, которые были заложены еще при Советском Союзе,

– сказал военный эксперт.

Россияне используют Ту-160М для пуска крылатых ракет, таких, например, как Х-101 или, теоретически, "Калибров".

Интересно. Россия использует авиабазу "Энгельс-2", чтобы снаряжать самолеты Ту-160М ракетами, которые атакуют Украину. Силы обороны часто наносят беспилотные атаки по этому объекту, начиная еще с 2022 года.

Ранее оккупанты запускали "Калибры" с моря, однако примерно 60 – 70% морских платформ было уничтожено или повреждено украинскими ударами.

Если брать ракеты Х-101, то наши Воздушные силы сбивают примерно 90%, а в некоторых случаях и почти 100% таких ракет. Но пренебрегать этой опасностью все равно нельзя, ведь это довольно серьезное оружие. Они (самолеты Ту-160М, которые запускают ракеты – 24 Канал) могут представлять угрозу, например, прифронтовым районам Украины,

– отметил Нарожный.

Однако он подчеркнул, что стоимость крылатых ракет, которые использует противник, высокая – от миллиона долларов за единицу. То есть это не массовое оружие, они не способны выпускать тысячи штук. Россияне в сутки, вероятно, способны выпускать одну-две ракеты.

Поэтому такие атаки противника не должны были бы значительно влиять на фронт, учитывая то, какое количество средств есть у Украины для противодействия.

Как санкции влияют на модернизацию авиации России?

Против России введены различные санкции, в частности на товары, на материалы производства, которые необходимы для модернизации самолетов. Например, у оккупантов проблемы с закупкой хрома – европейцы наложили ограничения.

Также есть санкции на электронику. У них практически не существует своего собственного производства современной электроники. Они (россияне – 24 Канал) остановились в этом развитии где-то лет 30 назад. В целом с электроникой для самолетов у них очень-очень плохо – практически все западного происхождения,

– отметил Павел Нарожный.

Однако, несмотря на санкции, Россия получает нужные элементы для модернизации авиации через третьи страны. В частности Гонконг, Китай, страны бывшего соцлагеря.

"Но это не массово. Нельзя сказать, что они завозят все необходимое на сотни миллионов долларов. Однако то, что они закупают, им хватает. Поэтому россияне могут модернизировать самолеты, но делать это очень непросто. Думаю, это растянется на годы", – добавил он.

