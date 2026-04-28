Россияне нашли дешевую замену "Шахедам", и это проблема для нас, - "Флэш"

Россия нашла новый дешевый инструмент для ударов и давления в приграничной полосе Украины. Враг массово применяет дроны "Молния" на разных направлениях, в частности там, где пытается превратить серую зону в фактически мертвое пространство для людей и техники.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" в эфире 24 Канала объяснил, почему именно эти БПЛА стали для Украины отдельной проблемой. По его словам, Россия пытается масштабировать решение, которое работает не сложностью, а массовостью.

Смотрите также Россия к этому не готова,– авиаэксперт сказал, когда Украина может ударить по собственной баллистике

"Молния" закрывает для россиян сразу несколько задач в серой зоне

Если для глубоких ударов по тылу Россия использует "Шахеды", то для пограничной полосы она сделала ставку на "Молнию".

Справка: Российский дрон "Молния-1", который оккупанты активно применяют по меньшей мере с осени 2024 года, является примитивным, дешёвым БпЛА типа FPV-крыло с ручным управлением. Сначала в Харьковской области его чаще использовали как ложную цель для выявления позиций украинского ПВО, но впоследствии россияне научились стабильно крепить к нему взрывчатку и превратили его в полноценное средство террора прифронтовых городов. "Молния" может нести 3– 5 килограммов боевой части, лететь на 20– 40 километров и поражать жилые кварталы. Ее главная опасность в том, что это очень дешевое и массовое оружие, которую легко собирать и запускать по гражданским целям.

Этот беспилотник враг применяет там, где пытается сделать серую зону непригодной для нормального движения, и использует его не в одной роли, а сразу в нескольких.

Это такой БпЛА, очень дешевый БпЛА, его очень удобно запускать. Россияне пытаются использовать его в самых разных направлениях,

– объяснил "Флэш".

По его словам, на базе "Молнии" россияне уже научились делать и разведчик, и носитель взрывчатки, и средство минирования Им также таскают воду и продукты, поэтому для врага это оказалось простым решением, которое можно быстро масштабировать без больших затрат.

Он у них и таскает воду, и продукты, и таскает взрывчатку, и минует. Он у них и разведчик. Я уже чего только не видел на базе этой "Молнии",

– сказал Бескрестнов.

Наибольший вызов здесь не в уровне технологии, а в количестве таких дронов. Россияне, как объяснил он, все чаще выбирают не дорогой беспилотник с лучшими характеристиками, а много дешевых аппаратов, которые дают более слабое качество, но все равно работают.

Зачем я буду использовать разведчик, который стоит 100 тысяч долларов, если я могу вместо этого использовать 20, 30 или 40 "Молний"? Чуть ли не такое качество, но это работает,

– подчеркнул советник министра обороны.

Поэтому сейчас приходится отдельно искать решение именно под такую угрозу., потому что Россия в очередной раз находит простой и дешевый инструмент, а затем пытается быстро завалить им отдельное направление.

Россия давит не сложностью, а массовым дешевым решением

Бескрестнов признал, что появление "Молнии" стало отдельным вызовом и для него, и для команды, которая занимается поиском ответа на подобные угрозы.

К сведению! Сергей "Флэш" Бескрестнов является одним из ключевых украинских специалистов в сфере радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и военных технологий Он имеет профильное военно-техническое образование в сфере связи, работал в телекоммуникациях, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к обороне Киевщины, где помогал налаживать военную связь и в дальнейшем учил украинским военным противодействию вражеским дронам. С 2024 года Бескрестнов возглавляет общественную организацию "Центр радиотехнологий", а 25 января 2026 стал советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям. В Минобороны он занимается решениями по противодействию российским ударным и разведывательным беспилотникам., анализом трофейной техники и оценкой новейших военных разработок

Сейчас приходится параллельно думать о перехватчиках., средства РЭБ, обнаружение и фиксацию, потому что речь идет не о единичном дроне, а о явлении, которое Россия уже начала масштабировать.

Я подтверждаю, что сейчас это для нас проблема, потому что проблема не в технологиях, а проблема в массовости. Их очень-очень много,

– сказал "Флэш".

Он сравнил эту ситуацию с КАБами, против которых Украина до сих пор не имеет полностью эффективного решения. По его мнению, россияне действуют по схожей логике на разных направлениях: ищут простой, дешевый и критически важный инструмент, а затем пытаются завалить им фронт.

Они нашли по каждому направлению какое-то критическое, важное, очень дешевое решение, и они его масштабируют. Вот у них такой подход,

– объяснил советник министра обороны.

При этом украинский подход, по его словам, другой и держится на разных технологиях и конкуренции между производителями. В этом есть плюс, потому что нет одной монополии или одного узкого места, после удара по которому все может остановиться. Россия же, несмотря на массовость, имеет гораздо более бедный ассортимент решений и опирается на несколько основных направлений производства, которые он пытается как можно шире растянуть по фронту.

Что известно об атаке на Сергея "Флеша" Бескрестнова?

В ночь на 20 апреля россияне направили четыре реактивные "Шахеды" прямо на дом Сергея "Флеша" Бескрестнова. Два дрона сбили украинские перехватчики, но еще два долетели до границ Киева, один из них попал в дом советника министра обороны. Бескрестнов заявил, что дроны управлялись онлайн с территории России через Mesh-сеть, а сам удар назвал целенаправленной попыткой его ликвидации. После атаки дом и машины были уничтожены, сам он очутился в больнице.

После этого в Украине заговорили, что атака больше похожа на покушение, чем на случайное попадание. Иван Ступак обратил внимание, что сама конфигурация удара– четыре реактивных дрона по одной цели– выглядит как преднамеренная операция. По его словам, Россия давно собирает досье на украинских военных, силовиков и людей, мешающие ее планам, такие данные могут использоваться для дальнейших попыток ликвидации.

Впоследствии "Флэш" привел еще одно доказательство, что удар был умышленным. По его словам, на российском профильном канале операторов "Шахедов" появилось сообщение о том, как именно его искали и почему пытались убить. Это сообщение быстро удалили, но Бескрестнов успел совершить скриншоты. Он подчеркнул, что это прямо подтверждает целенаправленный характер атаки, а украинские службы установят всех, кто отдал приказ и организовал удар.