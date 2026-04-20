Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала предположил, что Россия могла использовать реактивные дроны как инструмент мести украинским силовикам. По его словам, враг давно собирает данные о людях, которые мешают его планам, и сейчас мог перейти к новому способу охоты.
Почему это похоже на покушение?
Подозрение вызывает уже сама конфигурация атаки, потому что по дому Сергея "Флеша" Бескрестнова летели четыре реактивных дрона, и один из них попал в цель и разрушил дом. Окончательный ответ должно дать расследование, но такой эпизод больше похож на целенаправленную попытку добраться до конкретного человека, чем на случайное попадание во время атаки.
Именно цифра 4 наталкивает меня на то, что здесь случайность вряд ли была, что это была умышленная история,
– заметил Ступак.
Россия, как он объяснил, уже несколько лет собирает профайлы на ведущих украинских силовиков, военных и политиков, причем не только на публичных людей, но и на результативных командиров, которых не знает широкая общественность.
Справка: Сергей Бескрестнов является специалистом по связи, РЭБ и разведки, а также возглавляет ОО "Центр радиотехнологий". 25 января его назначили советником министра обороны по технологическим направлениям, в частности в сферах дронов, РЭБ и анализа решений противника. В ночь на 20 апреля дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова ("Флеша") атаковал управляемый реактивный "Шахед". Сам Бескрестнов заявил, что россияне пытались его убить. После удара его госпитализировали, а дом и имущество были полностью уничтожены.
В такие досье вносят полные анкетные данные, номера телефонов, электронные адреса, места жительства, информацию о родных и близких, а также автомобили, которыми пользуется человек. Отдельно отслеживают и тех, кто планировал или непосредственно участвовал в операции на Курщине.
Это может быть история мести России украинским силовикам и попытки ликвидации всех тех, кто мешает ей продвигаться вперед,
– подчеркнул Ступак.
Такие данные, как он объяснил, нужны не для наблюдения ради наблюдения, а для дальнейших попыток ликвидации. Когда добраться до таких людей на земле не удается из-за взрывчатки, поджоги или стрельбу, для этого могут использовать дистанционный способ удара.
Что известно о покушении на Сергея "Флеша" Бескрестнова?
- После нападения Бескрестнов вышел на связь и сообщил, что имеет проблемы со здоровьем, но остался жив и планирует продолжать работу. По данным местных властей, в Броварском районе той ночью из-за удара дрона по жилому сектору пострадал мужчина 1974 года рождения, его состояние оценивали как стабильное.
- По словам "Флеша", на его дом летели четыре реактивных "Шахеда", из которых два сбили силы ПВО.
- Он также заявил, что дрон, который попал в дом, управлялся с территории России, и добавил, что около 20% таких дронов могут быть оснащены системами онлайн-управления через российские сети связи.