Несмотря на полученные травмы, "Флеш" вышел на связь во время телеэфира. Он рассказал о том, как чувствует себя после атаки. Об этом пишет Укринформ.

В каком состоянии "Флеш" после ранения?

"Флеш" заявил, что имеет проблемы со здоровьем. В то же время чиновник подчеркнул, что самое главное то, что он остался жив.

Я имею желание работать дальше для защиты нашей страны,

– подчеркнул советник Федорова.

По словам эксперта, в результате атаки его жилье и имущество полностью уничтожены.

Заметим, что утром местные власти сообщали о прилете дрона в жилой дом в Броварском районе Киевской области. 51-летний хозяин пострадал – его забрали в больницу. Вероятно, речь шла именно о советнике министра обороны.

Так, председатель ОВА Николай Калашник рассказывал, что пострадавший – мужчина 1974 года рождения – находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние стабильное.

Заметим, что о своем ранении "Флеш" сообщил сам в заметке в фейсбуке. Эксперт по связи рассказал, что россияне пытались его убить. Он также добавил, что был морально готов к такому развитию событий.

В эфире телемарафона Бескрестнов заявил, что дрон, который атаковал его дом, управлялся с территории России.

