Эти беспилотники все чаще несут боевую часть, что делает их значительно опаснее. Об этом пишет советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как россияне атакуют дронами "Гербера"?

Российские оккупанты все чаще используют ударные дроны типа "Гербера" для атак. По данным "Флеша", зафиксированы случаи, когда такие БпЛА применялись именно для поражения МВГ во время работы по воздушным целям.

Он отмечает, что "Герберы" все чаще оснащаются боевыми частями, что значительно повышает риски для украинских подразделений, работающих на передовой.

В некоторых случаях враг применяет схему, при которой детонатор активируется еще во время полета дрона, переводя его в боевой режим до момента удара. Это означает, что во время атаки на МВГ даже поврежденный или приземленный дрон может оставаться опасным из-за активированного механизма подрыва.

Специалист отмечает, что такая модернизация делает "Герберы" не просто разведывательными или вспомогательными средствами, а полноценными ударными БпЛА. Также подчеркивается, что неправильное обращение с такими дронами после сбивания может представлять смертельную угрозу для личного состава.

Что известно о "Герберах"?

Кроме известных ударных дронов типа "Шахед", "Герань", "Ланцет" и "Молния", россия активно применяет и другие беспилотные системы, которые выполняют различные функции – от разведки до точечных атак. Часть из них используется для перегрузки украинской ПВО, другие – для поражения техники на фронте или корректировки артиллерии.

Все эти средства создают многоуровневую систему воздушного давления, где дроны работают вместе с ракетами и артиллерией. Особое внимание в последнее время привлекают новые модификации БпЛА, которые россияне пытаются быстро адаптировать под условия войны в Украине.

Одним из таких средств является российский беспилотник "Гербера", который изначально рассматривался как относительно простой дрон-имитатор или разведывательная платформа. Его основная задача – отвлекать украинские силы ПВО, имитируя другие типы воздушных целей или передавая разведывательные данные.

В то же время в последнее время фиксируются случаи, когда "Герберы" начали оснащать боевыми частями, что существенно повышает их опасность. По данным специалистов, такие модификации позволяют использовать дрон не только как "приманку", а и как средство поражения.

Ключевая особенность обновленных "Гербер" заключается в измененной схеме активации взрывного устройства. Детонатор может переводиться в боевое состояние еще во время полета, что уменьшает риски для операторов запуска и повышает вероятность взрыва при ударе.

В некоторых случаях это означает, что дрон становится опасным даже после "мягкого" падения или частичного повреждения. Эксперты отмечают, что любые обломки таких БпЛА могут оставаться потенциально взрывоопасными. Именно поэтому их категорически нельзя касаться или пытаться транспортировать самостоятельно. "Герберы" постепенно превращаются из вспомогательного инструмента войны в еще одно полноценное ударное средство, что усложняет работу украинской ПВО и повышает риски для гражданских и военных.

