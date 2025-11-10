Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сергея "Флеша" Бескрестнова, специалиста по связи, радиоэлектронной борьбы и разведки.

Что известно об опасных "Герберах"?

"Флеш" показал боевую часть с детонатором, которую нашел внутри одной из российских "Гербер".

На одном фото БЧ ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2. На втором фото подключение БЧ внутри БпЛА,

– отметил он.



Россияне модернизировали "Герберы" / Фото "Флеша"



Враг сделал "Герберы" более опасными / Фото "Флеша"

"Флеш" объясняет, что от полетного контроллера поступает сигнал на реле, которое замыкается и подает напряжение от трех аккумуляторов на разъем детонатора. Это, вероятно, происходит по критерию высоты.

Этот сигнал не взрывает БЧ, как многие думают. Этот сигнал ставит детонатор на боевой взвод. Такая схема позволяет экипажу, который запускает "Герберу", не рисковать. То есть активация детонатора происходит во время полета. При ударе о землю детонатор срабатывает и БЧ взрывается,

– объяснил специалист.

"Флеш" отметил, что детонатор может не сработать при плавной посадке дрона, однако при этом он остается на боевом взводе. То есть, такой дрон ни в коем случае нельзя бросать или везти в багажнике, предостерег он.

"Основная ошибка, которая может стоить жизни: это не электродетонатор. Не надо думать, что вы откусили провода или отключили разъем и все будет хорошо. Детонатор БЧ уже находится в боевом положении", – подчеркнул "Флеш".

Он добавил, что этот детонатор также имеет контакты самоликвидации, поэтому, "какую гадость в будущем может придумать противник, никто не знает".

