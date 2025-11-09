Так охарактеризовал ситуацию сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, выступивший под позывным "Азимут" в интервью для LIGA.net, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Офицер бригады "Рубеж" честно сказал, в чем россияне превосходят ВСУ

Как отличается подход России и Украины к изготовлению дронов?

По его словам, россияне склонны делать ставку на унифицированный, "масштабируемый" образец: в России отшлифовывают один-два типа БПЛА до промышленной готовности и затем запускают их в большую серию с привлечением ресурсов всего военно-промышленного комплекса. Этот подход он сравнил с советской моделью производства танка Т-34 во Вторую мировую.

Украинская модель – это децентрализованное, разнородное производство: много небольших предприятий создают широкий ассортимент аппаратов, каждый из которых решает конкретные тактические задачи.

То есть в тот момент, когда в Украине будет 15 небольших производителей создавать и поставлять 15 различных видов дронов, то в России будет два, которые будут масштабированы на всю систему,

– пояснил "Азимут".

Он также привел пример конкретной российской платформы – оптоволоконного беспилотника "Князь Вандал Новгородский", который уже поставили на широкое производство в России. Он подчеркнул, что россияне активно масштабируют именно такие унифицированные модели. Кроме того, офицер отметил, что центр "Рубикон" сейчас считают одним из самых действенных подразделений России в сфере БПЛА – работники этого центра осваивают не только воздушные платформы, но и наземные роботизированные комплексы.

"Они, как и все в целом, сейчас на этапе развития этого направления. Но надо же понимать, в чем отличие существенное украинской беспилотной системы и российской беспилотной системы", – заявил "Азимут".

В ГУР приоткрыли тайну "Рубикона"