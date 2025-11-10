Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія "Флеша" Бескрестнова, фахівця зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки.

Дивіться також У ГУР розповіли, чим відрізняються підходи України та Росії до виробництва дронів

Що відомо про небезпечні "Гербери"?

"Флеш" показав бойову частину з детонатором, яку знайшов всередині однієї з російських "Гербер".

На одному фото БЧ ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2. На другому фото підключення БЧ всередині БпЛА,

– зазначив він.



Росіяни модернізували "Гербери" / Фото "Флеша"



Ворог зробив "Гербери" небезпечнішими / Фото "Флеша"

"Флеш" пояснює, що від польотного контролера надходить сигнал на реле, яке замикається і подає напругу від трьох акумуляторів на роз'єм детонатора. Це, ймовірно, відбувається за критерієм висоти.

Цей сигнал не підриває БЧ, як багато хто думає. Цей сигнал ставить детонатор на бойовий взвод. Така схема дозволяє екіпажу, який запускає "Герберу", не ризикувати. Тобто активація детонатора відбувається під час польоту. При ударі об землю детонатор спрацьовує і БЧ вибухає,

– пояснив фахівець.

"Флеш" зазначив, що детонатор може не спрацювати при плавній посадці дрона, однак при цьому він залишається на бойовому взводі. Тобто, такий дрон ні в якому разі не можна кидати або везти в багажнику, застеріг він.

"Основна помилка, яка може коштувати життя: це не електродетонатор. Не треба думати, що ви відкусили дроти або відключили роз'єм і все буде добре. Детонатор БЧ вже знаходиться в бойовому положенні", – наголосив "Флеш".

Він додав, що цей детонатор також має контакти самоліквідації, тому, "яку гидоту в майбутньому може придумати противник, ніхто не знає".

Атака по Україні: основне