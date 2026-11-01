Пробыл в космосе всего 3 месяца: Россия потеряла очередной спутник системы "Рассвет"

Российская система спутникового интернета "Рассвет", создаваемая в качестве альтернативы Starlink, понесла очередную потерю. Однако ситуация с оставшимися аппаратами оказалась не столь критичной, как может показаться.

Об этом пишет Defense Express.

Почему Россия потеряла еще один спутник?

По данным издания, 30 октября с орбиты сошел аппарат "Рассвет-3" №17, который запустили всего лишь в июле.

Спутник "Рассвет-3" №17 с номером NORAD 100083 вывели на орбиту 19 июля 2026 года ракетой "Союз-2.1Б" вместе с 15 другими аппаратами.

Аналитики Defense Express предполагают, что после запуска спутник ни разу не активировал собственную двигательную установку, необходимую для корректировки орбиты.

Из-за сопротивления остаточной атмосферы он постепенно терял высоту и примерно через три месяца сошел с орбиты.

Прогнозируемая траектория входа российского спутника "Рассвет-3" №17 в атмосферу Земли / Фото Aerospace Corporation

Это уже второй спутник системы "Рассвет", который Россия потеряла. Первый, "Рассвет-3" № 4, вышел из орбиты 6 июня в после запуска 23 марта.

Под угрозой находился и спутник №23. Он опустился до высоты около 220 километров, однако 20 октября начал повышать орбиту. Впоследствии аппарат достиг примерно 300 километров и продолжил набирать высоту.

Динамика движения спутника / Скриншоты с сайта Defense Express

Удалось ли России создать аналог Starlink?

Несмотря на потерю двух спутников, развертывание российской системы "Рассвет" продолжается.

По данным Defense Express, из 30 аппаратов, оставшихся на орбите, 26 уже достигли высоты около 500 километров. Еще один спутник также приближается к этой отметке.

Хотя запланированная рабочая высота группировки составляет примерно 800 километров, нынешнее нахождение спутников на высоте 500 километров не свидетельствует о неисправности.

На данном этапе аппараты занимают необходимые орбитальные позиции. После завершения этого процесса они должны синхронно подняться на запланированную высоту.



Планируемая группировка "Рассвет" из спутников "Рассвет-3" / Фото Defense Express



Более того, спутники уже работают в тестовом режиме. Российская компания "Бюро 1440" тестирует терминалы связи в отдаленных регионах страны.

Также появлялись сообщения об обнаружении на российских ударных беспилотниках устройств, похожих на терминалы спутниковой связи. Однако их принадлежность именно к системе "Рассвет" пока не подтверждена.

Аналитики Defense Express отмечают, что развертывание российской спутниковой группировки происходит медленно, однако в целом продвигается успешно.

Потеря двух из 32 запущенных серийных спутников сама по себе не является свидетельством провала проекта. Для сравнения: во время первого запуска Starlink из 60 аппаратов десять не достигли запланированной орбиты, причем часть из них намеренно вывели из эксплуатации для испытаний.

Что известно о российской системе "Рассвет"?

"Рассвет" – это российский проект низкоорбитального спутникового интернета, который разрабатывает компания "Бюро 1440". Его позиционируют как альтернативу американской системе Starlink.

Сеть должна обеспечивать высокоскоростную связь в отдаленных районах, однако ее также могут использовать в военных целях, в частности для связи с беспилотниками.

Россия планирует создать группировку из сотен спутников, а начало коммерческой эксплуатации системы анонсировала на 2027 год.

Ранее разведчики выяснили, что оккупанты стремятся в интегрировать спутники "Рассвет" в систему целеуказания для ракетных комплексов "Искандер-М".