Хотят перехватывать дроны в воздухе: Россия испытывает необычную систему защиты

Россия начала испытывать новый способ защиты своих объектов от украинских беспилотников – аэростатные заграждения с тросами и кевларовыми нитями. Технология якобы уже готова к массовому производству.

Об испытаниях рассказали на российском телеканале.

Что известно о новой технологии России?

Россияне начали тестировать аэростатные заграждения, которые должны препятствовать полетам украинских беспилотников. Система состоит из нескольких аэростатов, между которыми натягивается трос. К нему прикреплены кевларовые нити, свисающие вниз и образующие своеобразную воздушную заградительную конструкцию.

По замыслу разработчиков, если беспилотник попадет в такую конструкцию, нити могут намотаться на его винт. Это должно привести к потере управления и падению дрона.

Россия ищет новый способ защиты от дронов: смотрите видео

Российские конструкторы заявляют, что технология уже готова к серийному производству. В то же время для прикрытия одного большого объекта, по их словам, необходимо поднять в воздух не менее 10 аэростатов.

Вероятно, заградительные аэростаты должны не только непосредственно перехватывать беспилотники, но и заставлять их менять маршруты и набирать высоту. В таком случае российским радарам будет проще обнаруживать дроны, а средствам ПВО – поражать их.

Подобный принцип использования аэростатов известен еще со времен Первой и Второй мировых войн. Тогда заградительные шары с тросами использовались против самолетов, заставляя их менять высоту полета и маршруты.

Ранее одно из российских предприятий химической промышленности уже объявляло тендер на закупку аэростатов для защиты своих объектов от атак украинских дронов.

В то же время аэростаты в современной войне могут выполнять и другие задачи. В частности, Россия разрабатывала воздушные платформы для размещения радиомодулей, которые должны обеспечивать связь на значительной высоте.

Подъем оборудования в воздух позволяет уменьшить влияние рельефа местности на качество радиосигнала и расширить зону его покрытия. Украинские разработчики также рассматривают аэростаты как потенциальные платформы для запуска беспилотников и ракет. В частности, ракеты могут запускаться со стратосферных шаров с высоты около 12–18 километров.

Напомним, Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поэтому на рынке топлива в Москва сталкивается со все более серьезными проблемами я. По словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, поврежденные НПЗ нуждаются в ремонте, а часть необходимого оборудования Россия не может быстро произвести самостоятельно.

В то же время Россия продолжает добывать нефть, однако из-за повреждений перерабатывающих мощностей ей становится сложнее обеспечивать внутренний рынок необходимыми нефтепродуктами. Наиболее проблемным периодом для Кремля может стать конец осени и начало зимы, когда традиционно растет спрос на дизельное топливо.

Если собственных мощностей будет недостаточно, Москве придется увеличивать импорт готовых нефтепродуктов, что создаст дополнительную финансовую нагрузку.