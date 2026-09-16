Российский комплекс ПВО "Зверобой" будет охотиться на украинские дроны дальнего действия

Россия продемонстрировала новую систему борьбы с украинскими дронами, но скрыла ее характеристики.

Российский концерн "Калашников" впервые публично продемонстрировал комплекс противовоздушной обороны "Зверобой", в котором для борьбы с беспилотниками используются FPV-дроны-перехватчики "Кракен". Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба концерна, а подробности о новой системе обнародовали российские профильные ресурсы.

Россияне решили ловить дроны с помощью дронов

"Зверобой" задуман как комплекс для круглосуточной защиты важных объектов от разведывательных и ударных БПЛА. Россияне прямо называют среди потенциальных целей украинские "Лелеку", "Лютый", "Бобер" и Hornet-XR, то есть речь идет не только о борьбе с небольшими FPV-дронами на передовой, но и о попытке создать отдельное средство противодействия украинским беспилотникам, действующим на значительно больших расстояниях.

Сама концепция для современной войны уже не выглядит необычной. Украина активно развивает дроны-перехватчики, которые должны уничтожать воздушные цели дешевле, чем традиционные зенитные ракеты. "Милитари 24" ранее рассказывал, как дроны-перехватчики уже стали отдельным эшелоном украинской ПВО, причем их используют против различных типов российских беспилотников.

Теперь подобную концепцию пытаются масштабировать и в России.

Девять перехватчиков в одном комплексе

Основным средством поражения "Зверобоя" являются FPV-дроны "Кракен". По заявлению "Калашникова", это высокоскоростные мультироторные беспилотники со специальной боевой частью.

Конструкция комплекса предусматривает три пусковых контейнера, в каждом из которых размещается по три перехватчика. Таким образом, один "Зверобой" имеет девять дронов, готовых к применению. Для работы в ночное время создали отдельную версию "Кракен-Н", которую оснастили тепловизионной камерой.

В то же время важная деталь заключается в том, что россияне пока не называют ключевых характеристик самого перехватчика. Неизвестно, с какой скоростью он летает, на каком расстоянии может обнаруживать цель и как далеко способен ее преследовать.

Не раскрывается и масса боевой части. Именно эти параметры фактически будут определять, против каких украинских беспилотников "Зверобой" сможет работать на практике.

В комплексе есть и радар, и оптика

По конструкции "Зверобой" значительно сложнее обычной пусковой установки для FPV-дронов. Россияне заявляют, что система получила радиолокационную станцию, оптическое целеуказание, цифровой ретранслятор и автоматизированное рабочее место оператора.

Также в составе комплекса имеется технический отсек с распределительным щитом и блоком коммутации, а для работы с оборудованием предусмотрен компас на раздвижной штанге.

То есть "Калашников" пытается создать не просто набор перехватчиков, а полноценный контур противовоздушной обороны, где сначала нужно обнаружить цель, затем определить ее координаты, передать информацию оператору и только потом задействовать дрон.

Это важный момент, ведь эффективность подобной системы зависит не только от характеристик самого FPV. Если радар или оптическая система не смогут своевременно обнаружить небольшой беспилотник, быстрый перехватчик сам по себе проблему не решит.

"Зверобой" сделали мобильным

Россияне продемонстрировали два варианта комплекса. Первый предназначен для стационарного размещения, а второй устанавливается на шасси серийного пикапа.

В "Калашникове" объясняют, что мобильная версия должна упростить перемещение системы и ее маскировку. Кроме того, "Зверобой" можно интегрировать с уже имеющимися системами наблюдения и охраны периметра.

Это вписывается в общую тенденцию, когда противодроновую ПВО пытаются сделать максимально распределенной. Отдельные радары, оптические средства, средства радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики могут работать вместе, а не как независимые системы.

В Украине этот подход также активно развивается. "Милитари 24" писал об интеграции дронов-перехватчиков с украинским Ми-8, который теперь может запускать такие беспилотники непосредственно из воздуха. А над Черным морем Украина уже создает отдельную систему, в которой перехватчики работают на значительном расстоянии от побережья, о чем "Милитари 24" рассказывал в материале о новой ПВО над морем.

Сможет ли "Зверобой" сбивать украинские дальнобойные дроны

Здесь возникает больше всего вопросов. "Калашников" заявляет, что комплекс предназначен для борьбы с украинскими "Лелеками", "Лютыми", "Бобрами" и Hornet-XR, однако не публикует данные о дальности их обнаружения и перехвата. Поэтому по представленным материалам невозможно определить, на каком расстоянии от объекта "Зверобой" сможет начать борьбу с целью.

Это особенно важно для противодействия украинским дальнобойным дронам, ведь они могут иметь разные скорости, размеры и профили полета. Отдельной проблемой остаются реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости создают для обычных дронов-перехватчиков значительно более сложную задачу.

Украина уже столкнулась с этой проблемой. Ранее "Милитари 24" писал, что реактивные российские дроны сложно массово перехватывать обычными беспилотниками, потому что разработчики работают над новыми скоростными средствами перехвата.

Поэтому сам факт появления "Зверобоя" еще не означает, что Россия получила универсальную защиту от украинских дальнобойных БПЛА. Пока что перед нами публичная демонстрация комплекса, характеристики которого в значительной степени остаются неизвестными.

Для России, впрочем, само появление такой системы показательно. Украинские дроны заставили противника развивать отдельный класс ПВО, где вместо дорогой ракеты цель должна встречать другой беспилотник. И теперь россияне пытаются построить собственную версию этой концепции.