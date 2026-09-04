Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, почему нынешних средств недостаточно для массового перехвата таких целей. Перспективным решением может стать наращивание производства реактивных перехватчиков, над которыми уже работают украинские производители.

Реактивные дроны сложно догнать имеющимися перехватчиками

Россия может и в дальнейшем наращивать удары реактивными беспилотниками, пока у Украины не появится достаточно эффективный способ массового противодействия им. Основная сложность заключается в высоте и скорости таких целей: мобильные огневые группы не всегда успевают отреагировать, а нынешние дроны-перехватчики имеют ограничения по мощности.

Если речь идет о параллельном преследовании, наш перехватчик, который сейчас находится на вооружении, просто не догонит реактивный дрон. Ему не хватит мощности,

– пояснил Ткачук.

Шансы возрастают, если перехватчик выходит на цель встречным курсом по принципу прямого столкновения. Такие случаи уже были, однако они остаются единичными, ведь противник может удерживать дрон на большой высоте и при необходимости увеличивать его скорость.

Очевидно, что сейчас ключевым элементом борьбы с ними является боевая авиация. Другого столь же эффективного варианта у нас пока нет, но несколько часов работы истребителей – это десятки тысяч долларов,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Использовать истребители против большого количества таких целей постоянно слишком дорого, поэтому Украине нужно более дешевое средство, которое можно будет применять массово.

Реактивные перехватчики могут изменить ситуацию

Украина уже ищет способ перейти от дорогостоящего применения боевой авиации к массовому использованию специализированных реактивных перехватчиков. Государство работает над запуском и наращиванием их производства, а отдельные производители уже доводят такие системы до уровня, при котором их можно будет применять гораздо шире.

Это действительно та история, которая нам нужна. Это действительно то, что на сегодняшний день может решить ситуацию. Я знаю некоторых производителей, которые стремятся довести эти решения до идеала и масштабировать их,

– рассказал Ткачук.

По его оценке, есть основания надеяться, что производство реактивных перехватчиков удастся существенно нарастить к концу осени. Времени на это немного, ведь российские реактивные дроны уже создают серьезную нагрузку на оборону Киева и других регионов.

Мы еще с весны в один голос кричали, что это будет огромный вызов. Этот вопрос не раз поднимали и в эфире 24 Канала, передавали информацию на разные уровни, многие осознавали проблему. Но что есть, то есть,

– отметил офицер ВСУ.

Сейчас реактивные беспилотники уже стали одним из самых сложных вызовов для украинской ПВО, поэтому наращивание количества собственных реактивных перехватчиков должно стать ответом на проблему, о которой предупреждали еще несколько месяцев назад.

Ткачук объяснил, как ведется борьба с реактивными дронами: смотрите видео