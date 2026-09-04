Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому нинішніх засобів недостатньо для масового перехоплення таких цілей. Перспективним рішенням може стати масштабування виробництва реактивних перехоплювачів, над якими вже працюють українські виробники.

Реактивні дрони складно наздогнати наявними перехоплювачами

Росія може й надалі нарощувати удари реактивними безпілотниками, доки Україна не матиме достатньо ефективного способу масово їм протидіяти. Основна складність полягає у висоті та швидкості таких цілей: мобільні вогневі групи не завжди встигають відреагувати, а нинішні дрони-перехоплювачі мають обмеження за потужністю.

Якщо ми говоримо про паралельне переслідування, наш перехоплювач, який зараз є на озброєнні, просто не наздожене реактивний дрон. Йому не вистачить потужності,

– пояснив Ткачук.

Шанси зростають, якщо перехоплювач заходить на ціль зустрічним курсом за принципом прямого зіткнення. Такі випадки вже були, однак вони залишаються поодинокими, адже противник може тримати дрон на великій висоті та за потреби збільшувати його швидкість.

Очевидно, що зараз ключовий елемент боротьби з ними – це бойова авіація. Іншого настільки ефективного вибору в нас поки немає, але кілька годин роботи винищувачів – це десятки тисяч доларів,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Використовувати винищувачі проти великої кількості таких цілей постійно надто дорого, тому Україні потрібен дешевший засіб, який можна буде застосовувати масово.

Реактивні перехоплювачі можуть змінити ситуацію

Україна вже шукає спосіб перейти від дорогого застосування бойової авіації до масового використання спеціалізованих реактивних перехоплювачів. Держава працює над запуском і масштабуванням їхнього виробництва, а окремі виробники вже доводять такі системи до рівня, за якого їх можна буде застосовувати значно ширше.

Це дійсно та історія, яка нам потрібна. Це дійсно те, що на сьогодні може вирішити ситуацію. Я знаю певних виробників, які рухаються до того, щоб довести ці рішення до ідеалу й масштабувати їх,

– розповів Ткачук.

За його оцінкою, є підстави сподіватися, що виробництво реактивних перехоплювачів вдасться суттєво наростити до кінця осені. Часу для цього небагато, адже російські реактивні дрони вже створюють серйозне навантаження на оборону Києва та інших регіонів.

Ми не в один голос кричали ще з весни, що це буде величезний виклик. Це питання не раз порушували й в ефірі 24 Каналу, передавали інформацію на різні рівні, багато хто усвідомлював проблему. Але маємо, що маємо,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Зараз реактивні безпілотники вже стали одним із найскладніших викликів для української ППО, тому масштабування власних реактивних перехоплювачів має стати відповіддю на проблему, про яку попереджали ще кілька місяців тому.

Ткачук пояснив боротьбу з реактивними дронами: дивіться відео