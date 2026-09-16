Російський концерн "Калашников" уперше публічно показав комплекс протиповітряної оборони "Зверобой", який використовує FPV-дрони-перехоплювачі "Кракен" для боротьби з безпілотниками. Про це 15 вересня повідомила пресслужба концерну, а деталі нової системи оприлюднили російські профільні ресурси.

Росіяни вирішили ловити дрони дронами

"Зверобой" задуманий як комплекс для цілодобового захисту важливих об'єктів від розвідувальних та ударних БпЛА. Росіяни прямо називають серед потенційних цілей українські "Лелеку", "Лютий", "Бобер" та Hornet-XR, тобто йдеться не лише про боротьбу з невеликими FPV-дронами на передовій, а й про спробу створити окремий засіб протидії українським безпілотникам, які працюють на значно більших відстанях.

Сама концепція для сучасної війни вже не виглядає незвичною. Україна активно розвиває дрони-перехоплювачі, які мають знищувати повітряні цілі дешевше за традиційні зенітні ракети. Мілітарі 24 раніше розповідав, як дрони-перехоплювачі вже стали окремим ешелоном української ППО, причому їх використовують проти різних типів російських безпілотників.

Тепер подібну концепцію намагаються масштабувати й у Росії.

Дев'ять перехоплювачів у одному комплексі

Основним засобом ураження "Зверобоя" є FPV-дрони "Кракен". За заявою "Калашникова", це високошвидкісні мультироторні безпілотники зі спеціальною бойовою частиною.

Конструкція комплексу передбачає три пускові контейнери, у кожному з яких розміщується по три перехоплювачі. Таким чином, один "Зверобой" має дев'ять дронів, готових до застосування. Для роботи вночі створили окрему версію "Кракен-Н", яку обладнали тепловізійною камерою.

Водночас важлива деталь полягає в тому, що росіяни поки не називають ключових характеристик самого перехоплювача. Невідомо, з якою швидкістю він літає, на якій відстані може виявляти ціль та як далеко здатний її переслідувати.

Не розкривається і маса бойової частини. Саме ці параметри фактично визначатимуть, проти яких українських безпілотників "Зверобой" зможе працювати на практиці.

У комплексі є і радар, і оптика

За конструкцією "Зверобой" значно складніший за звичайну пускову установку для FPV-дронів. Росіяни заявляють, що система отримала радіолокаційну станцію, оптичне цілевказання, цифровий ретранслятор та автоматизоване робоче місце оператора.

Також у складі комплексу є технічний відсік з розподільним щитом та блоком комутації, а для роботи з обладнанням передбачений компас на розсувній штанзі.

Тобто "Калашников" намагається побудувати не просто набір перехоплювачів, а повноцінний контур протиповітряної оборони, де спочатку потрібно виявити ціль, після цього визначити її координати, передати інформацію оператору і лише потім застосувати дрон.

Це важливий момент, адже ефективність подібної системи залежить не лише від характеристик самого FPV. Якщо радар або оптична система не зможуть своєчасно виявити невеликий безпілотник, швидкий перехоплювач сам по собі проблему не вирішить.

"Зверобой" зробили мобільним

Росіяни показали два варіанти комплексу. Перший призначений для стаціонарного розміщення, а другий встановлюється на шасі серійного пікапа.

У "Калашникові" пояснюють, що мобільна версія повинна спрощувати переміщення системи та її маскування. Крім того, "Зверобой" можна інтегрувати з уже наявними системами спостереження та охорони периметра.

Це вкладається в загальну тенденцію, коли протидронову ППО намагаються зробити максимально розподіленою. Окремі радари, оптичні засоби, засоби радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі можуть працювати разом, а не як незалежні системи.

В Україні цей підхід також активно розвивається. Мілітарі 24 писав про інтеграцію дронів-перехоплювачів з українським Мі-8, який тепер може запускати такі безпілотники безпосередньо з повітря. А над Чорним морем Україна вже створює окрему систему, де перехоплювачі працюють на значній відстані від узбережжя, про що Мілітарі 24 розповідав у матеріалі про нову ППО над морем.

Чи зможе "Зверобой" збивати українські далекобійні дрони

Тут залишається найбільше запитань. "Калашников" заявляє, що комплекс призначений для боротьби з українськими "Лелеками", "Лютими", "Бобрами" та Hornet-XR, однак не публікує дальність їхнього виявлення та перехоплення. Тому за представленими матеріалами неможливо визначити, наскільки далеко від об'єкта "Зверобой" зможе почати боротьбу з ціллю.

Це особливо важливо для протидії українським далекобійним дронам, адже вони можуть мати різні швидкості, розміри та профілі польоту. Окремою проблемою залишаються реактивні безпілотники, які створюють для звичайних дронів-перехоплювачів значно складніше завдання через високу швидкість.

Україна вже зіткнулася з цією проблемою. Раніше Мілітарі 24 писав, що реактивні російські дрони складно масово перехоплювати звичайними безпілотниками, через що розробники працюють над новими швидкісними засобами перехоплення.

Тому сам факт появи "Зверобоя" ще не означає, що Росія отримала універсальний захист від українських далекобійних БпЛА. Поки що перед нами публічна демонстрація комплексу, характеристики якого значною мірою залишаються невідомими.

Для Росії, втім, сама поява такої системи показова. Українські дрони змусили противника розвивати окремий клас ППО, де замість дорогої ракети ціль має зустрічати інший безпілотник. І тепер росіяни намагаються побудувати власну версію цієї концепції.