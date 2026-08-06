Россия выпускает в месяц или даже в неделю больше ракет, чем мы получаем, – Федоров

Россия выпускает больше ракет, чем Украина получает ракет-перехватчиков за месяц или неделю. Так ощущается дефицит боеприпасов для систем Patriot в мире.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров во время стрима Сергея Стерненко.

Федоров о дефиците антибаллистики

Михаил Федоров пояснил, что Украина получает ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot в рамках программы RURL. Путем европейского финансирования аккумулируют средства в совместном фонде, после чего за них закупают ракеты PAC-2 и PAC-3.

Он отметил, что страна получает ракеты ежемесячно, но есть определенный предел и план поставок.

Я не могу сказать в эфире, сколько это ракет. Но хочу сказать, и об этом уже неоднократно говорилось публично, что последние месяцы Россия выпускает в месяц или даже в неделю больше ракет, чем мы получаем за определенный период времени,

– сказал бывший чиновник.

По словам бывшего главы Минобороны, одна из главных причин дефицита – США не успевают производить достаточное количество таких ракет одновременно для нужд своей страны и Украины.

Федоров говорит, что другим источником снабжения могут быть запасы европейских стран. Однако большинство государств не имеют значительных резервов ракет в Patriot.