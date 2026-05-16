"Флеш" объяснил, как россияне научились глушить украинские дроны-перехватчики

Украинские военные технологии, в частности дроны-перехватчики, позволяют эффективно противостоять вражеским ударным беспилотникам, атакующим мирные города. Впрочем, противник постепенно приспосабливается к современным методам борьбы и уже находит способы глушить дроны-перехватчики.

Подробнее об этом рассказал украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как россияне глушат дроны-перехватчики?

По словам "Флеша", оккупанты могли начать устанавливать на отдельных "Шахедах" средства РЭБ, чтобы максимально помешать радиолокационным станциям. В подтверждение этого уже есть определенные обоснованные подозрения.

"Ничего здесь неожиданного для нас нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", – пояснил Бескрестнов.

В то же время он призвал военных, которые замечают любые непонятные события вокруг "Шахедов", сообщать ему, к примеру, через сайт.

Заметим также, что россияне используют мобильные для управления дронами. На эту угрозу обращают внимание немецкие оборонные компании Rheinmetall и Deutsche Telekom. Для предотвращения опасностей они будут готовить совместный проект.

К слову, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что Россия может выйти на производство около 450 дронов различных типов в сутки до конца 2026 года, из которых примерно 55% будут составлять "Шахеды", а к началу 2027 года – до 500 единиц ежедневно.

По какому принципу в целом работает система РЭБ и как она способна глушить БпЛА?

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) формируют мощные электромагнитные помехи, которые блокируют стандартные каналы связи дрона.

В результате беспилотник теряет контакт с оператором, исчезает видеосигнал, а спутниковая навигация (GPS/ГЛОНАСС) перестает работать. Из-за этого БпЛА фактически "теряет ориентацию", может зависнуть в воздухе или упасть, поскольку не получает никаких команд.

Украинская отрасль РЭБ быстро прошла путь от использования простых импортных решений до создания сложных многофункциональных систем. Наши разработки отличаются большей гибкостью и инновационностью, тогда как российские комплексы часто опираются на устаревшие технологические подходы и уступают в развитии.

Что известно об украинских дронах-перехватчиках?

За время войны Украина существенно развила собственные дроновые технологии и уже делится опытом с партнерами. Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, которые применяются как средства ПВО и уже используются за рубежом, в частности на Ближнем Востоке.

По данным журналистов, украинские компании, такие как "Дикие Шершни", создают такие системы с элементами искусственного интеллекта, которые можно быстро развернуть без сложной подготовки.

Эффективность этих перехватчиков оценивают как очень высокую – ими уже уничтожено тысячи вражеских беспилотников, а их стоимость при этом остается относительно низкой и составляет менее 2 тысяч долларов за единицу. Для сравнения, применение ракет Patriot для аналогичных целей стоит миллионы долларов.

Журналист из Ирландии Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что украинские разработки в сфере ПВО выглядят перспективно и могут стать важной частью будущего рынка оборонных технологий, а также уже вызывают интерес у США, которые ищут эффективные способы противодействия массированным атакам дронов.