Российские военные начали активно использовать новую китайскую цифровую систему связи Ascent. Она имеет закрытый протокол передачи данных и использует шифрование AES-256.

Об этом сообщил украинский специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о китайской системе Ascent?

По словам "Флэша", в последнее время ему присылают фотографии оборудования с четырьмя антеннами, спрашивая, что это за система. Речь идет именно об Ascent.

Ее разработчики также создали систему Walksnail, однако Ascent представляет собой отдельное решение. Модемы построены на чипсете Artosyn ARLink AR8030, а протокол связи является закрытым.



Цифровая система Ascent / Фото Сергея Бескрестнова

Система использует шифрование AES-256. "Флэш" также обратил внимание на постепенное вытеснение аналогового видео цифровыми технологиями.



Китайская система Ascent в работе / Фото Сергея Бескрестнова



Напомним, ранее "Флэш" уже отмечал, что российские военные модернизируют свои беспилотники и переходят на цифровые системы передачи видео. В частности, такие технологии начали появляться на дронах "Молния".