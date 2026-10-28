Связь для "Искандеров": ГУР раскрыло подробности российского аналога Starlink

Россия разрабатывает собственную спутниковую систему связи "Рассвет", которую планирует использовать в военных целях. Украинская разведка выяснила, кто помогает Кремлю реализовать этот проект и какую угрозу он может представлять для Украины и Европы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины и портал War&Sanctions.

Почему Россия создает аналог Starlink?

Система "Рассвет" предусматривает создание сети низкоорбитальных спутников, наземных станций управления и специальных терминалов для передачи данных.

ГУР обнародовало данные о 49 российских и белорусских предприятиях, привлеченных к созданию системы. При этом почти половина выявленных участников проекта до сих пор не попала под международные санкции.

По информации ГУР, несмотря на возможность гражданского использования, в первую очередь этот проект ориентирован на нужды российской армии.

В частности, систему планируют использовать для:

обеспечения стратегической военной связи и управления войсками;

управления ударными платформами и беспилотными системами;

оснащения командных пунктов и военной техники спутниковыми терминалами;

обеспечения работы объектов российского Минобороны.

Российский спутник "Рассвет" на орбите, март 2026 г. / Фото Бюро 1440

Особое внимание в ГУР обратили на планы интегрировать спутники "Рассвет" в систему целеуказания для ракетного вооружения. Кроме того, спутниковыми терминалами планируется оснастить командно-штабные машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Реализовать эти планы россияне рассчитывают после развертывания орбитальной группировки из 292 спутников.

По данным разведки, приоритетная зона покрытия будущей системы будет охватывать Украину и страны Европейского Союза.

В ГУР предупреждают, что после достижения достаточного уровня покрытия Россия сможет использовать "Рассвет" также для гибридных операций против других государств.

ГУР Минобороны раскрывает детали реализации проекта российского аналога Starlink / Фото ГУР Минобороны

Кто помогает России создавать спутниковую систему?

Главным разработчиком проекта является российское предприятие "Бюро 1440", входящее в IT-конгломерат "ИКС Холдинг".

К созданию системы привлечены производители микроэлектроники, научно-исследовательские учреждения, предприятия "Роскосмоса" и структуры российского министерства обороны.

Компании производят спутниковое оборудование, солнечные панели, электронные модули, печатные платы и наземные терминалы. В свою очередь, предприятия космической отрасли отвечают за подготовку и запуск спутников на орбиту.

В "Роскосмосе" проект лично курирует глава корпорации Дмитрий Баканов. Ранее он возглавлял компанию "Спутниковая система "Гонец", которая сотрудничала с британской OneWeb.

К реализации проекта также привлечены белорусские предприятия, а одним из его инвесторов стал российский банк ВТБ.

Покрытие спутников RASSVET во время пролета над Украиной 31.07.2026. Карта satcat / Фото "Милитарный"

Сколько предприятий до сих пор не подпадают под санкции?

По данным ГУР, 23 из 49 предприятий и учреждений, причастных к созданию "Рассвета", не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Среди них – непосредственно "Роскосмос".

Украинская разведка призвала международных партнеров усилить ограничения в отношении участников проекта и перекрыть каналы поставок технологий, необходимых для его реализации.

Речь идет, в частности, об электронных компонентах, специализированном оборудовании и программном обеспечении.

В ГУР подчеркивают, что предприятия, помогающие России создавать военную спутниковую систему, должны попасть в санкционные списки с запретом на дальнейшее сотрудничество.

В то же время командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко недавно и рассказывал об использовании Россией й технологической базы Китая при разработке системы "Рассвет". По его оценке, противник стремится выйти на полноценное обеспечение войск связью в 2027 году.