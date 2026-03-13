В К-2 объяснили, в чем преимущество российского "Рубикона" и существует ли что-то похожее в Украине

Эффективность "Рубикона" напрямую связана с российской централизацией. В подразделении К-2 объяснили, как вражеское подразделение стало эффективнее других.

Центр перспективных беспилотных технологий или "Рубикон" отличается автономностью среди других российских подразделений. В украинском К-2 24 Канала объяснили, как российская централизация сделала подразделение более эффективным.

Как "Рубикон" стал эффективным благодаря централизации?

Между централизацией войска оккупанта и возникновением "Рубикона" – прямая связь. В К-2 24 Канала прокомментировали, что "Рубикон" стал возможным не вопреки вражеской централизации, а даже благодаря ей.

Централизованная машина может быть неповоротливой, но когда она решает, что что-то приоритет, она вливает туда ресурс, как в черную дыру. Если говорим о "Рубиконе", то это именно такая история. В общем "Рубикон" – это самое эффективное подразделение БпЛА России. Более эффективного, на наш взгляд, нет. Вкладываются большие средства. Серьезный кадровый отбор,

– отметили 24 Каналу в К-2.

По сравнению со стандартным контрактом в пехоте, где, к примеру, десантники получают около 1 миллиона рублей подъемных, в подразделении "Рубикон" выплаты могут достигать 2,5 миллиона.

Важно! В подразделении К-2 считают, что одним из ключевых способов противодействия "Рубикону" должно стать усиление современными средствами радиоэлектронной борьбы и разведки, а также системами ПВО. В то же время украинским ответом могут стать специализированные подразделения БпЛА с собственной тактикой, системой обучения и тесным взаимодействием с артиллерией и РЭБ.

С чем можно сравнить "Рубикон"?

В подразделении К-2 отмечают, что в определенной степени российский "Рубикон" можно сравнить с украинской "Линией дронов".

Обратите внимание! В то же время между ними есть принципиальная разница в масштабе задач: если украинский проект пока преимущественно работает на тактическом уровне – сдерживая вражескую пехоту и поддерживая свои подразделения на переднем крае, – то "Рубикон" выполняет задачи более глубокого, оперативного уровня.

По словам военных из К-2, главная деятельность этого российского подразделения направлена на удары по тыловым объектам и логистическим маршрутам Сил обороны Украины. В то же время в последнее время его расчеты все чаще стали работать и непосредственно по переднему краю.

В К-2 также отмечают, что "Рубикон" имеет различные типы беспилотников – как разведывательные крылья, так и ударные системы. В частности, применяют различные FPV-дроны, "Молнии", "Суперкамы" и "Орланы". Отдельно военные отмечают развитую систему противовоздушной обороны, которая способна сбивать украинские разведывательные беспилотники и бомбардировщики.

Не исключено, что в составе подразделения могут быть и операторы дронов типа "Шахед", однако это пока лишь предположение. В то же время, как подчеркивают в К-2, ключевым преимуществом "Рубикона" остаются значительные ресурсы и большая численность.

Что известно о "Рубиконе"?