Ракету Rusty Dagger, разработанную для Украины, адаптировали для наземного запуска

Американская компания Zone 5 Technologies адаптировала малогабаритную крылатую ракету Rusty Dagger для запуска с наземных пусковых установок. Изначально она разрабатывалась для Украины.

Новую модификацию Block 40 впервые показали на фотографиях запусков, которые компания предоставила изданию The War Zone.

Что известно о новой версии Rusty Dagger?

Различные версии Rusty Dagger уже выбраны для отдельных программ Сухопутных войск и Военно-морских сил. Это расширяет первоначальную разработку ракеты в рамках программы Военно-воздушных сил США.

Для запуска с наземных или морских платформ Block 40 оснащают твердотопливным стартовым ускорителем в хвостовой части. При этом ракета сохраняет возможность запуска с воздуха: ее можно применять с подкрыльных пилонов самолетов или палетных систем сброса боеприпасов.

Запуск ракеты Rusty Dagger с наземной пусковой установки / Zone 5 Technologies

Ракета может нести боевую часть массой примерно от 45 до 113 килограммов. Точную дальность наземной модификации пока не раскрыли.

Ранее сообщалось, что авиационная версия Rusty Dagger может преодолевать около 556 километров при запуске с малой высоты и примерно 926 километров – при запуске со средней высоты и на большей скорости. Однако наземная конфигурация обычно имеет меньшую максимальную дальность, чем авиационная.

Zone 5 Technologies уже наладила производство на площадке в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, и начинает производство в районе Далласа – Форт-Уэрта, штат Техас. Еще один объект создается в Майамисберге, штат Огайо, совместно с компанией Hawthorn Aero.

По планам производителя, к концу 2027 года каждый из трех производственных объектов должен выйти на мощность более 2500 ракет в год. Программа CHAOS, в рамках которой США рассматривают недорогие крылатые ракеты, направлена на создание масштабируемых средств поражения и усиление возможностей американских Сухопутных войск и ВМС.

Как "Rusty Dagger" связана с Украиной?

Изначально " ракету "Rusty Dagger" " разрабатывали специально для Украины в рамках американской программы ERAM. Ее задумывали как относительно недорогое средство поражения с воздуха, которое помогло бы компенсировать дефицит дорогостоящего вооружения.

В конце августа 2025 года Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине до 3350 ракет ERAM вместе с сопутствующим оборудованием и услугами на ориентировочную сумму 825 миллионов долларов. Закупку должны были профинансировать Дания, Нидерланды, Норвегия и американская программа Foreign Military Financing.

Поставку 840 ракет ERAM планировали на октябрь 2026 года. В то же время появление наземной модификации Rusty Dagger не означает автоматически, что Украина получит именно эту версию.