Украинская ПВО вновь начала сбивать российские баллистические ракеты

В ночь на 27 августа украинские силы противовоздушной обороны сбили семь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23". Всего противник выпустил две противокорабельные ракеты "Оникс", одну баллистическую ракету и 258 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщает издание "Милитарный".

Что известно о сбивании баллистических ракет?

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, основными направлениями вражеского удара стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области. Среди запусков с 18:00 26 августа зафиксированы ударные БПЛА различных типов, в частности часть из них

В Воздушном командовании "Запад" отметили, что основным средством противодействия баллистическим угрозам остаются зенитно-ракетные комплексы Patriot. В то же время дефицит ракет-перехватчиков в США создает проблемы для нормального обеспечения украинской противовоздушной обороны, что сказывается на количестве перехватов вражеских баллистических ракет.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский подтвердил поступление дополнительных ракет для систем Patriot, подчеркнув необходимость увеличения объемов поставок.

И еще немного поступило ракет Patriot. Сколько – не могу сказать, но немного. Нужно больше,

– отметил глава государства.

Ранее в интервью СМИ президент подчеркивал, что 5% американских запасов ракет для Patriot позволили бы Украине пережить зимний период, а 10% дали бы возможность остановить все баллистические атаки. В то же время в июле 2026 года Дональд Трамп объявил о выдаче лицензии на собственное производство перехватчиков, однако решение до сих пор окончательно не принято.

Ситуация осложняется тем, что во время одного из летних ударов Россия впервые применила новую баллистическую ракету 9М723-2 "Искандер-1000". При этом оккупанты меняют тактику, увеличивая долю применения баллистических ракет по сравнению с крылатыми.

Напомним, Силы обороны Украины сталкиваются с дефицитом ракет не только для систем Patriot, но и для других наземных и авиационных платформ. В Воздушных силах отмечают, что без достаточного запаса боеприпасов истребители и зенитно-ракетные комплексы не могут эффективно противодействовать российским атакам.

Вопрос укрепления украинской ПВО остается одним из ключевых, особенно в преддверии осенне-зимнего периода. Россия наращивает возможности для баллистических ударов по Украине, увеличивая количество пусковых установок вдоль границы и на прифронтовых территориях. По словам офицера ВСУ Андрея Ткачука, враг может не столько значительно увеличить количество ракет для удара по одной цели, сколько расширить географию атак, одновременно запуская баллистические ракеты по различным объектам в нескольких регионах.